TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 30 de outubro de 2025
Há 2h e 7min
Com Miguel Fernandes.
Mais Vistos
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
Ontem às 09:59
1
Café
1 abr 2024, 16:44
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
3
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
Secret Story
Há 3h e 41min
4
01:04
«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo
Secret Story
Ontem às 18:05
5
Novidades no ranking de Popularidade
Secret Story
Há 3h e 44min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ranking de Popularidade: Após semanas em primeiro lugar, Marisa é destronada. Já Fábio surpreende
Secret Story
Há 3h e 41min
«Um casamento que me surpreendeu»: esta é a noiva 'tão bonita' que conquistou Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 3h e 34min
Quem é Kyle Quest, o cantor que roubou o coração à neta de Cavaco Silva e filha do “rei” dos festivais?
Dois às 10
Há 1h e 9min
«Nunca escondi». Apaixonado, Nuno Eiró mostra-se mais feliz do que nunca ao lado do namorado
Dois às 10
Há 1h e 44min
Atriz portuguesa surpreende ao anunciar gravidez muito desejada, quase aos 40 anos
V+ TVI
Há 50 min
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
Há 2h e 2min
TVI PLAYER
Após chamar Pedro, Liliana arranja-se e Marisa atira: «É preciso ires com essa racha?»
Secret Story
Há 1h e 27min
Secret Story 9 - Extra - 29 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Liliana em choque com convite de Pedro Jorge: «Porque é que tinhas esse desejo por mim?»
Secret Story
Há 54 min
«Hoje é o grande dia»: Liliana ‘agarra’ em Pedro e Marisa assiste a tudo. Veja a reação
Secret Story
Há 1h e 30min
A Protegida: Laura e Óscar são apanhados em flagrante
A Protegida
Ontem às 23:15
Pedro assume a Liliana que faria casal com Marisa: «Gosto de mulheres mais velhas»
Secret Story
Há 27 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
O Instagram da TVI tem 1 Milhão de seguidores, mas o prémio é para si. Venha conhecer o seu ídolo!
Há 39 min
TVI - Em cima da hora - 30 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 7min
TVI Jornal - 30 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 9min
Filha de Marta foi vítima de um dos assassinatos mais mediáticos do país. Marta está prestes a encontrar-se com o assassino: «Vou ter nojo de olhar para a cara dele»
Dois às 10
Hoje às 12:07
Marta ficou a saber pela boca do neto de 13 anos que a mãe tinha sido assassinada: «Avó, mataram a minha mãe»
Dois às 10
Hoje às 11:59
Filha de Marta foi uma das vítimas do triplo homicídio que aconteceu na Penha de França em 2024
Dois às 10
Hoje às 11:55
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos
Novelas
Hoje às 10:05
«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça
Novelas
Há 1h e 36min
«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem
Novelas
Hoje às 11:53
Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»
Novelas
Há 2h e 51min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?
Novelas
Hoje às 09:33