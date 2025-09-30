TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 30 de setembro de 2025
Há 2h e 27min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 10:21
1
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
Ontem às 11:38
2
Catarina Miranda voltou ao Dois às 10
Dois às 10
Hoje às 10:20
3
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
Ontem às 00:03
4
«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira
Secret Story
Hoje às 11:50
5
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão
Secret Story
27 set, 18:46
6
EM DESTAQUE
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora
Secret Story
Há 3h e 46min
Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado
Secret Story
Hoje às 12:23
«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 10:21
Dois às 10
Hoje às 10:21
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?
Novelas
Hoje às 10:42
Filha de uma das apresentadoras mais bonitas da história da TVI casou e há um detalhe que está a emocionar
V+ TVI
Hoje às 12:08
Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice
Novelas
Hoje às 11:12
TVI PLAYER
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
Secret Story
Há 1h e 15min
Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações
Secret Story
Há 2h e 5min
A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:22
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
Dois às 10
Hoje às 10:18
Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 30 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 27min
TVI Jornal - 30 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 29min
Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo
Dois às 10
Hoje às 12:25
Em direto, Ana revela à irmã que esta a salvou quando ia pôr termo à vida
Dois às 10
Hoje às 11:57
Ana sobre relações sexuais: «Fazia muitas vezes forçada para não ter de discutir e ter um bocadinho de paz»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas»
Dois às 10
Hoje às 11:44
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?
Novelas
Hoje às 10:42
Novelas
Hoje às 10:42
Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice
Novelas
Hoje às 11:12
Novelas
Hoje às 11:12
Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora
Novelas
Hoje às 10:01
Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs
Novelas
Há 38 min
Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida
Novelas
Há 1h e 7min
Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex
Novelas
Hoje às 09:00