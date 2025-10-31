TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 31 de outubro de 2025
Hoje às 14:00
Com Miguel Fernandes.
Mais Vistos
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
29 out, 09:59
1
Café
1 abr 2024, 16:44
2
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
V+ TVI
Ontem às 16:23
3
Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo
Secret Story
Hoje às 11:15
4
Ficámos juntos… quando já era tarde demais: «A Inês foi o meu amor certo no tempo errado»
V+ TVI
Ontem às 10:50
5
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas
Secret Story
Há 1h e 58min
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
Há 2h e 7min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:27
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo
Secret Story
Há 2h e 28min
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
Ontem às 19:08
Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado
V+ TVI
Há 2h e 17min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 30 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Pedro Jorge teme que Leandro se esteja a apaixonar por Marisa: «Vê se te orientas»
Secret Story
Há 1h e 37min
Segredo prestes a ser revelado? Uma nova pista agita a Casa
Secret Story
Há 2h e 13min
Imperdível: Inês carrega no segredo de Bruno e as reações são inesperadas
Secret Story
Há 39 min
A Protegida: Benedita faz revelação trágica a Mariana e JD
A Protegida
Ontem às 23:15
Inês confronta Dylan: «Andas a enganar toda a gente»
Secret Story
Há 33 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 31 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 31 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado
Dois às 10
Hoje às 12:30
Cláudio Ramos emociona-se com convidados: «Está na vossa cara que vocês foram feitos um para outro»
Dois às 10
Hoje às 12:04
Marcelo preparava-se para viajar sem saber que tinha tido um AVC: «Ia morrer no avião»
Dois às 10
Hoje às 11:58
Durante crise de AVC, deixa áudio à namorada: «Estou a deixar áudio, caso tu venhas e eu esteja desmaiado»
Dois às 10
Hoje às 11:50
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:27
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
Hoje às 10:03
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
Ontem às 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
Ontem às 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
Hoje às 08:58
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17