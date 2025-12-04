TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
TVI - Em cima da hora - 4 de dezembro de 2025
Há 1h e 44min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim
Secret Story
Hoje às 10:50
1
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque
Secret Story
Hoje às 11:08
2
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
V+ TVI
Ontem às 19:03
3
Ao fim de 14 anos, cantora acarinhada pelos portugueses anuncia separação do pais dos filhos
Dois às 10
Hoje às 10:59
4
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Secret Story
Hoje às 11:26
5
Ivete Sangalo na Selfie
17 out 2017, 12:44
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Bárbara Parada confirma fim de relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»
Dois às 10
Hoje às 10:15
Finjo que não sei o que a minha mulher faz há anos: «Não consigo deixá-la»
V+ TVI
Hoje às 11:02
Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos
Secret Story
Há 2h e 52min
Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se
Novelas
Hoje às 11:13
Novela «Amor à Prova»: quando uma família que vê a sua felicidade ser abalada pela doença do filho
Novelas
Hoje às 10:17
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é dada como morta e Marcus já pode acionar os seguros
Novelas
Hoje às 08:52
TVI PLAYER
Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens
Secret Story
Há 3h e 8min
Secret Story 9 - Extra - 4 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
A Protegida: Nuno e Gonçalo lutam até sangrar
A Protegida
Hoje às 00:25
Secret Story 9 - Especial - 3 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Calendário do advento: Marisa recebe presente especial e Pedro Jorge é envolvido
Secret Story
Há 3h e 25min
Bárbara Parada anuncia, em direto, separação de Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»
Dois às 10
Hoje às 10:18
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cinha Jardim recorda como a relação com Pedro Santana Lopes chegou ao fim
Dois às 10
Há 1h e 8min
TVI - Em cima da hora - 4 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 44min
TVI Jornal - 4 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 46min
Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida»
Dois às 10
Há 3h e 51min
«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz
Dois às 10
Há 3h e 53min
Um ano após ter sido queimado nos tumultos em Lisboa, veja como está o motorista da Carris
Dois às 10
Hoje às 11:37
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
Hoje às 10:27
Vem aí em «A Protegida»: Óscar deixa Laura em lágrimas
Novelas
Hoje às 10:00
Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»
Novelas
Ontem às 11:59
Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»
Novelas
Ontem às 11:48
Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»
Novelas
Ontem às 10:57
Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se
Novelas
Hoje às 11:13