Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI - Em cima da hora - 4 de maio de 2026

Hoje às 14:00
TVI - Em cima da hora - 4 de maio de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

"Secret Story": as melhores fotos de Liliana Oliveira

2 jan, 11:13
1

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Novelas
Ontem às 11:18
2

Irreconhecível: o que está por trás da drástica mudança física de Liliana do "Secret Story"?

Dois às 10
Hoje às 13:00
3

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Secret Story
Hoje às 13:00
4

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

1ª Companhia
10 fev, 16:14
5

Parece Santorini, mas fica em Portugal: conheça a aldeia portuguesa que está a deixar estrangeiros rendidos

Dois às 10
30 abr, 15:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

Secret Story
Ontem às 22:48

Foi com uma mulher quase 30 anos mais nova que este ator português reencontrou o amor

V+ TVI
Hoje às 13:34

Depois de sair do Secret Story, Tiago toma decisão em relação a Eva: «Agora, cá fora...»

Dois às 10
1 mai, 12:16

Kelly Bailey escondeu este segredo durante anos: «Ninguém sabia»

Novelas
Ontem às 08:36

Primeira gala do Desafio Final fica marcada pelo look irrepreensível de Cristina Ferreira

Secret Story
Ontem às 22:33

Agora fora do Secret Story, Ana mostra-se desiludida com Luzia: «Estava mesmo à espera de ela estar aqui para mim»

V+ TVI
30 abr, 12:34

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - Gala - 3 de maio de 2026

Secret Story
Ontem às 21:40

Liliana recusa fazer tarefa: «Não vou estragar as minhas unhas (...) Faço isso em casa»

Secret Story
Há 2h e 27min

Concorrentes recebem desafio insólito da Voz que os deixa de boca aberta

Secret Story
Há 2h e 5min

Dois às 10 - Juliana "abre o jogo" sobre Nufla, Daniela e Leomarte

Dois às 10
Hoje às 09:50

Afonso responde a acusação de Leomarte: «Está a ser mentiroso»

Secret Story
Há 2h e 23min

Berros entre Afonso e Pedro Jorge levam Voz a intervir e fazer um aviso sério

Secret Story
Há 2h e 51min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 1h e 26min

Ágata Roquette revela: Qual é o mito número 1 da nutrição - Surpreenda-se!

Para Si
Hoje às 14:53

Como a pressão por perfeição impacta a saúde mental das mães nos dias de hoje

Para Si
Hoje às 14:50

Exaustão materna: O lado obscuro da pressão por ser uma "Supermãe"

Para Si
Hoje às 14:50

Tudo o que precisa saber sobre proteção solar: Mitos e Verdades

Para Si
Hoje às 14:49

TVI - Em cima da hora - 4 de maio de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Novelas
Ontem às 11:18

Exclusivo «Amor à Prova»: André é raptado

Novelas
Ontem às 09:59

Foi um ícone em «Morangos com Açúcar». Agora, aos 40 anos, está mais sensual do que nunca

Novelas
Há 3h e 44min

Rosa Bela e Carlos Areia enfrentam fase dolorosa: «Precisámos desse tempo de silêncio»

Novelas
Hoje às 09:28

De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido

Novelas
Hoje às 09:45

Bomba em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e encurrala Cobra

Novelas
Hoje às 09:37