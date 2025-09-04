Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 4 de setembro de 2025

Há 2h e 50min
TVI - Em cima da hora - 4 de setembro de 2025

Com Conceição Queiroz.

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Big Brother
Hoje às 11:55
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
Ontem às 17:22
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão

V+ TVI
Ontem às 13:03
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
2 set, 16:37
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

Novelas
Hoje às 09:21
Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

Novelas
6 jul, 09:04
Elevador da Glória: Criança de 3 anos perde o pai e tem a mãe grávida ferida no hospital

Dois às 10
Hoje às 10:34

Morreu um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. E não tem filhos

V+ TVI
Há 2h e 1min

10 nacionalidades diferentes: de onde são as vítimas da tragédia em Lisboa?

Dois às 10
Hoje às 10:38

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

Novelas
Hoje às 10:25

Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar

V+ TVI
Há 3h e 45min

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Big Brother
Hoje às 08:46

Vídeo amador mostra criança de três anos a ser resgatada dos destroços do acidente do Elevador da Glória

TVI Jornal
Há 2h e 52min

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

Big Brother
Ontem às 22:47

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

Big Brother
Hoje às 11:38

Turista escapou ao descarrilamento por minutos. "Não dormi a noite passada. É horrível"

TVI Jornal
Há 2h e 28min

Big Brother - Extra - 3 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Acontecimento misterioso deixa Mariana e a mãe intrigadas e preocupadas

A Protegida
Ontem às 23:25
Cláudio Ramos oferece camisa que usou no «Dois às 10»: «Se quiser, diga que eu ofereço-lhe»

Dois às 10
Há 3h e 22min

Elevador da Glória: Quanto tempo irá levar a investigação das causas desta tragédia?

Dois às 10
Há 3h e 26min

Elevador da Glória: Turistas estrangeiros entre as vítimas. Quais os próximos passos das autoridades?

Dois às 10
Há 3h e 35min

Elevador da Glória: Criança de 3 anos que sobreviveu não larga o polícia que a salvou: «Fez muita diferença na vida desta criança»

Dois às 10
Há 3h e 51min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

Novelas
Hoje às 09:21

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

Novelas
Hoje às 09:53

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Novelas
Hoje às 09:50

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Novelas
Hoje às 11:18

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Novelas
Hoje às 11:23

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

Novelas
Hoje às 08:40
