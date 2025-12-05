Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI - Em cima da hora - 5 de dezembro de 2025

Há 2h e 8min
TVI - Em cima da hora - 5 de dezembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Secret Story
Ontem às 10:50
1

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Secret Story
Ontem às 11:26
2

Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão

V+ TVI
3 dez, 19:03
3

Figura mítica do desporto português assume homossexualidade com fotos românticas

V+ TVI
Ontem às 14:40
4

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Secret Story
Ontem às 11:08
5

Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir

Dois às 10
3 dez, 17:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Só de meias: A foto de Cláudio Ramos que está a virar a Internet do avesso

Secret Story
Há 1h e 26min

Sandrina Pratas faz apelo tocante: «Estou desesperada (…) por favor»

Secret Story
Há 1h e 32min

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Novelas
Há 3h e 9min

Tenho três filhos… e três histórias que ninguém adivinha à primeira vista: «A minha vida não seguiu o plano que imaginei»

V+ TVI
Hoje às 11:16

Laura Figueiredo apanhada de surpresa com gesto tocante: «Emociona-me este cuidado dos meus filhos»

Novelas
Ontem às 16:58

Cristina Ferreira partilha vídeo raro de 1997: apresentadora surge com 19 anos em concurso de manequins

Secret Story
Ontem às 18:33

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 5 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:10

Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo

Secret Story
Há 2h e 32min

A Protegida: Virgílio 'parte' o restaurante de Mariana

A Protegida
Hoje às 00:50

Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha»

Secret Story
Há 47 min

Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso

Secret Story
Hoje às 08:52

Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos

Secret Story
Há 3h e 33min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 5 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 8min

TVI Jornal - 5 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 10min

Aos 21 anos, Matilde encontrou a liberdade numa cadeira de rodas: «Antes da cadeira, não consiga ir atrás dos meus objetivos»

Dois às 10
Hoje às 11:57

Com 21 anos, Matilde sofre de síndrome de Tourette, perturbação neurológica e autismo

Dois às 10
Hoje às 11:54

«É a melhor concorrente da casa»: Gonçalo Quinaz, admite, sem rodeios, quem é o seu concorrente preferido do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:51

Jéssica Vieira arrasa Liliana: «Ela respira toxicidade»

Dois às 10
Hoje às 11:48
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
Ontem às 10:27

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

Novelas
Hoje às 09:59

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Novelas
Há 3h e 9min

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Novelas
Hoje às 10:19

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Novelas
Há 14 min

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
Hoje às 08:58