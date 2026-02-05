TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 5 de fevereiro de 2026
Há 1h e 32min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
3 fev, 10:12
1
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre
1ª Companhia
Ontem às 17:01
2
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez
1ª Companhia
Ontem às 18:03
3
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois
Big Brother
2 jul 2024, 15:51
4
Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas
Big Brother
8 ago 2025, 16:13
5
A idade de Luísa Castel-Branco vai deixá-lo sem palavras...
Dois às 10
9 abr 2025, 11:46
6
EM DESTAQUE
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida
1ª Companhia
Hoje às 10:56
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez
1ª Companhia
Ontem às 18:03
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abandona Maria de Fátima após ultimato falhado
Novelas
Hoje às 09:31
“É um desespero”: Carolina Deslandes faz desabafo comovente sobre momento que está a viver
V+ TVI
Hoje às 10:33
Com a voz trémula, Cristina Ferreira destaca atitude nos bastidores da TVI: «Gosto muito de ver pessoas bondosas»
Dois às 10
Há 3h e 54min
Calças de treino largas: esta é a nova tendência de moda e nós escolhemos as mais giras e baratas
Há 2h e 59min
TVI PLAYER
Amor à Prova: Eis os resultados sobre a saúde de Afonso
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
3 fev, 12:51
O que já passou e o que ainda vem aí: os mapas para entender o mau tempo
CNN Breaking News
Ontem às 22:40
1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Bom dia Alegria
Hoje às 10:52
Terra Forte: Maria de Fátima fica arrasada ao saber que Rosinha é filha de Sammy
Terra Forte
Ontem às 23:00
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 5 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 32min
TVI Jornal - 5 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 34min
Antigo amigo da família de Vanessa incendiou o seu carro e ameaçou-a durante tempos
Dois às 10
Há 3h e 47min
Vanessa vive aterrorizada com antigo amigo da família: “Começamos a viver em cativeiro”
Dois às 10
Há 3h e 52min
Cláudio Ramos para Patrícia: “Dá-me a sensação que abdicou da vida para dar a vida à mãe”
Dois às 10
Há 3h e 58min
Patrícia recorda a morte da mãe: “Disseram que a minha mãe não duraria 15 dias”
Dois às 10
Hoje às 11:30
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo
Novelas
Hoje às 10:47
Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso
Novelas
Hoje às 08:57
Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»
Novelas
Ontem às 16:09
Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»
Novelas
Ontem às 17:03
Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»
Novelas
Ontem às 15:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas
Novelas
Hoje às 10:13