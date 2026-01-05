Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
TVI - Em cima da hora - 5 de janeiro de 2026

Há 2h e 43min
TVI - Em cima da hora - 5 de janeiro de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
Ontem às 18:43
1

TVI no local do desaparecimento de Maycon: «Podemos estar perante um cenário de crime»

Dois às 10
Hoje às 12:34
2

Maycon

Dois às 10
2 jan, 08:48
3

Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

1ª Companhia
Ontem às 18:45
4

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Secret Story
14 out 2025, 12:57
5

Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Secret Story
1 jan, 18:26
6
Fora do «Secret Story», Inês mostra-se insatisfeita com o que descobriu sobre Vera

Dois às 10
Há 1h e 52min

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Novelas
Há 1h e 13min

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Hoje às 09:49

O inesperado aconteceu. Marisa e Pedro Jorge relatam mudança abrupta na vida pessoal

1ª Companhia
Há 2h e 54min

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

Novelas
Há 1h e 51min

TVI revela novos detalhes sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

V+ TVI
Há 37 min

Última Hora: Recrutas apanham valente susto ao almoço por causa de Andrea Soares

1ª Companhia
Há 1h e 50min

Recrutas em lágrimas com a história de Sara Santos: «Perdi a minha filha»

1ª Companhia
Hoje às 11:45

TVI avança com últimos desenvolvimentos no desaparecimento de Maycon Douglas: «Esta é a notícia mais recente»

Dois às 10
Hoje às 12:31

Homem comprou flores para o funeral da mulher que planeava matar no dia seguinte. O desfecho foi inesperado

Dois às 10
Há 3h e 58min

1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Dois às 10
Hoje às 12:38
TVI Jornal - 5 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 45min

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Hoje às 08:56

«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela

Novelas
Hoje às 08:02

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Hoje às 11:06

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Novelas
Ontem às 08:31

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

Novelas
3 jan, 08:34

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

Novelas
Hoje às 10:16