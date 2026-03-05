TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 5 de março de 2026
Há 3h e 24min
Com Conceição Queiroz.
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher
Secret Story
Hoje às 10:53
1
Após pedir ajuda para pagar os tratamentos, atriz perde dura batalha contra o cancro
V+ TVI
Hoje às 10:28
2
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente
Secret Story
Hoje às 11:46
3
Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer
Secret Story
Hoje às 10:45
4
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa
Secret Story
Hoje às 11:41
5
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
V+ TVI
Ontem às 18:42
6
Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»
Dois às 10
Hoje às 12:16
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
V+ TVI
Ontem às 18:42
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»
Secret Story
Hoje às 12:24
Filipe Delgado é mesmo assim ou representou um papel na "1.ª Companhia"? «Não vou esconder...»
V+ TVI
Hoje às 11:50
Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:39
«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca
Dois às 10
Ontem às 16:15
TVI PLAYER
Amor à Prova: Vítor tem gesto comovente com Domingos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 5 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...»
Secret Story
Há 1h e 26min
Terra Forte: Marcus tem solução desoladora para Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:15
Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor
Secret Story
Há 1h e 30min
Dois às 10 - Eduardo Madeira fala sobre o drama vivido pela filha
Dois às 10
Hoje às 09:50
TVI - Em cima da hora - 5 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 24min
TVI Jornal - 5 de março de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Joana lança alerta. Filho, que está com pai, terá mandado mensagens de socorro
Dois às 10
Hoje às 11:51
Mudou a vida para cuidar da mãe com cancro e acabou por descobrir que ela tinha uma relação com o marido: “Sinto-me abandonada”
Dois às 10
Hoje às 11:48
“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita
Dois às 10
Hoje às 11:42
Bebé sem orelhas e sem céu da boca ficou com paralisia cerebral após cirurgia
Dois às 10
Hoje às 11:41
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
2 mar, 10:00
Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:39
Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado
Novelas
Ontem às 16:10
Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama
Novelas
Ontem às 15:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa
Novelas
Hoje às 10:16
«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos
Novelas
Ontem às 10:29