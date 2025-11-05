TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 5 de novembro de 2025
Há 2h e 39min
Com Conceição Queiroz.
Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque
V+ TVI
Hoje às 10:09
1
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
Dois às 10
Ontem às 16:34
2
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
8 set, 15:30
3
Apresentadora da TVI muito acarinhada pelo público anuncia separação
V+ TVI
Hoje às 12:31
4
Inesperado. Apresentadora da TVI anuncia separação: «O amor mudou de forma há quase um ano»
Secret Story
Hoje às 11:47
5
02:34
Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
Secret Story
Há 3h e 4min
6
Trovoada, chuva e medo: ex-concorrentes mostram imagens assustadoras da tempestade
Secret Story
Hoje às 11:05
Tempestade 'assusta' Cristina Ferreira: «Aprendi esta oração com a minha mãe e esta noite dei por mim a dizê-la»
Dois às 10
Hoje às 11:16
Vem aí em «Terra Forte»: Empresa de Marcus provoca várias mortes
Novelas
Hoje às 10:54
Hoje vende imóveis de luxo, mas foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90
V+ TVI
Hoje às 12:04
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe
Novelas
Hoje às 09:33
Imagens mostram agressões violentas entre alunas de escola em Amarante
TVI Jornal
Há 2h e 28min
Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
Secret Story
Há 3h e 4min
Secret Story 9 - Extra - 4 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio
Secret Story
Há 1h e 40min
Concorrentes cada vez mais próximos do segredo de Dylan: Veja as novas teorias
Secret Story
Há 1h e 12min
«Eu já terminei a minha relação lá fora»: Inês 'cala' Liliana com machadada final?
Secret Story
Há 43 min
TVI - Em cima da hora - 5 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 39min
TVI Jornal - 5 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 41min
Professor abusador volta a dar aulas
Dois às 10
Há 3h e 51min
Irmãos matam o pai e deixam o corpo em casa durante dois dias. A mãe sabia de tudo
Dois às 10
Há 3h e 57min
Cristina Ferreira incrédula com agressões entre jovens numa escola: «A felicidade do miúdo a gravar é assustadora»
Dois às 10
Hoje às 12:24
Chocante! Susana sobre a anorexia: «Não sei como sobrevivi!»
Dois às 10
Hoje às 12:02
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe
Novelas
Hoje às 09:33
Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve
Novelas
Hoje às 10:03
Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»
Novelas
Hoje às 09:50
Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida
Novelas
Há 1h e 49min
Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa
Novelas
Há 36 min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos
Novelas
Ontem às 11:13