TVI - Em cima da hora - 5 de setembro de 2025

Hoje às 14:05
TVI - Em cima da hora - 5 de setembro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

EM DESTAQUE

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

Dois às 10
Hoje às 12:55

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Big Brother
Há 3h e 21min

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Dois às 10
Há 3h e 10min

Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos

Dois às 10
Hoje às 14:10

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Big Brother
Hoje às 12:41

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Novelas
Hoje às 13:53

Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 09:18

Identificadas todas as vítimas mortais do acidente com o Elevador da Glória

TVI Jornal
Hoje às 13:03

A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar

A Protegida
Ontem às 23:25

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

Big Brother
Hoje às 14:06

A Fazenda: Leonor deixa Gaspar para trás para salvar Miguel

A Fazenda
Ontem às 22:25

Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma»

Big Brother
Há 3h e 38min
TVI - Em cima da hora - 5 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 5 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia

Dois às 10
Hoje às 12:55

Na Tailândia, Rafael enfrenta bactéria mortal e alergia ao tratamento: «Se não fui há bocado, vou agora»

Dois às 10
Hoje às 12:30

Entre a vida e a morte na Tailândia: Rafael Augusto enfrenta bactéria desconhecida e pensa «Vou morrer»

Dois às 10
Hoje às 12:24

Do sonho ao pesadelo: Atleta português quase morreu na Tailândia após infeção grave

Dois às 10
Hoje às 12:16
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

Novelas
Ontem às 11:39

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

Novelas
Hoje às 09:01

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

Novelas
Hoje às 10:51

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Novelas
Hoje às 12:14

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Novelas
Hoje às 11:28

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

Novelas
Hoje às 09:58
