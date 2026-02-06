TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 6 de fevereiro de 2026
Há 3h e 21min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
03:41
Digno de meme: Instrutor Marques desmancha-se a rir ao ouvir «piropos» de Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 3h e 6min
1
01:08
Hilariante! Noélia comete gafe no treino matinal e nem o Comandante Moutinho consegue conter-se
1ª Companhia
Hoje às 09:32
2
01:01
Instrutor Andrade entra em picardias e ironias com os recrutas. E Filipe Delgado fica "aflito"
1ª Companhia
Hoje às 11:52
3
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
Hoje às 09:52
4
Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas
V+ TVI
Hoje às 09:46
5
01:09
Piada de Rui Freitas cai mal ao Instrutor Andrade: e acaba em castigo pesado
1ª Companhia
Hoje às 11:21
6
EM DESTAQUE
Nunca houve um momento assim! Instrutor Marques fica de queixo no chão ao ouvir «piropos» de Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 1h e 37min
Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»
Dois às 10
Há 2h e 27min
Inundações graves e muita destruição: Recrutas da 1ª Companhia em choque com o relato das tempestades
1ª Companhia
Há 1h e 8min
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
Hoje às 09:52
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
Ontem às 18:22
«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez
V+ TVI
Hoje às 11:57
Amor à Prova: Alice enfrenta Tomás com decisão bombástica
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Inédito! Revelados os motivos pelos quais os Instrutores não se riem dos recrutas: «Nós também temos vontade»
1ª Companhia
Há 1h e 20min
A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 1h e 26min
Terra Forte: Flor confessa a Sammy que nunca perdeu a memória
Terra Forte
Ontem às 23:05
Hilariante! Noélia comete gafe no treino matinal e nem o Comandante Moutinho consegue conter-se
1ª Companhia
Hoje às 09:32
1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:55
A ACONTECER
Secret Story 10 tem estreia marcada e promete grandes surpresas
Há 1h e 39min
TVI - Em cima da hora - 6 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 21min
TVI Jornal - 6 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cátia ficou com o teto destruído durante a depressão Kristin: “Nunca pedi ajuda”
Dois às 10
Hoje às 12:20
A dormir no sofá, Joaquim e a mulher estão a tentar sobreviver aos estragos da depressão Kristin: “Recebo 320 euros de pensão”
Dois às 10
Hoje às 12:09
Pai e filho ficaram com a casa destruída durante a depressão Kristin: “Quando lá chegámos, só tinha o rés-do-chão”
Dois às 10
Hoje às 11:59
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante
Novelas
Hoje às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
Hoje às 09:41
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»
Novelas
Há 1h e 14min
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»
Novelas
Ontem às 17:05
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
Ontem às 18:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara
Novelas
Hoje às 10:25