TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
TVI - Em cima da hora - 6 de janeiro de 2026
Há 3h e 16min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado
Dois às 10
4 jan, 22:25
1
Ruy de Carvalho
Dois às 10
29 dez 2025, 14:17
2
Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge
Dois às 10
Hoje às 12:02
3
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
4 jan, 18:43
4
Marisa
Dois às 10
Hoje às 11:59
5
Maycon
Dois às 10
2 jan, 08:48
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira revela o que Marisa lhe disse fora das câmaras. Esta foi a revelação que poucos esperavam
Dois às 10
Há 1h e 33min
Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor
Novelas
Há 3h e 3min
Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»
1ª Companhia
Há 28 min
Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»
1ª Companhia
Há 1h e 50min
Esta é a irmã de uma das atrizes mais acarinhadas da Televisão e está a dar que falar além-fronteiras
Novelas
Há 38 min
O início de 2026 que ninguém esperava: famosa jornalista hospitalizada em estado grave
V+ TVI
Há 3h e 7min
TVI PLAYER
Última Hora - Autocarro português envolvido em acidente em França
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 53min
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
Dois às 10
Hoje às 12:39
Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa após o quarto lugar no Secret Story
Dois às 10
Hoje às 09:50
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”
Dois às 10
Hoje às 11:25
Amor à Prova: episódio de estreia
Amor à Prova
Ontem às 22:10
Mulher em estado grave após ataque do companheiro com uma faca
TVI - Em cima da hora
23 dez 2025, 16:04
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 6 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 16min
TVI Jornal - 6 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”
Dois às 10
Hoje às 12:39
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
Dois às 10
Hoje às 12:38
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
Dois às 10
Hoje às 12:37
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
Dois às 10
Hoje às 12:34
Mais
NOVELAS
Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»
Amor à Prova
Ontem às 22:07
Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo
Novelas
Hoje às 09:00
Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?
Novelas
Ontem às 21:45
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho
Novelas
Ontem às 11:06
«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo
Novelas
Ontem às 14:31
Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido
Novelas
Ontem às 12:26