TVI - Em cima da hora - 6 de outubro de 2025

Há 3h e 17min
Com Conceição Queiroz.

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Dois às 10
Há 2h e 13min
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas

V+ TVI
Ontem às 09:09
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
Cristina Ferreira revela atitude de Liliana que passou despercebida durante a gala do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 10:24
07:22

Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo

Secret Story
Há 3h e 36min
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Secret Story
Hoje às 09:00
Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem

Secret Story
Há 1h e 37min

«Mexe tanto connosco»: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionados com história de Sandra, que aos 48 anos sofre de demência

Dois às 10
Hoje às 12:21

Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Secret Story
Hoje às 09:05

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso

V+ TVI
Há 26 min

Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Dois às 10
Hoje às 08:48

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Novelas
Há 1h e 21min

Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»

Secret Story
Há 1h e 31min

Dois às 10 - Sandro reage à expulsão do «Secret Story» e revela conversa com Cristiano Ronaldo

Dois às 10
Hoje às 09:50

Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado

Secret Story
Há 3h e 10min

As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos

Secret Story
Há 1h e 45min

TVI Jornal - 6 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Cristina Ferreira pronuncia-se sobre flotilha onde seguiam ativistas portugueses: «Isto divide muitas opiniões»

Dois às 10
Hoje às 12:46

Rafael Bailão oferece pastel de nata com ketchup a Goucha — e a reação do apresentador é imperdível!

Funtástico
Hoje às 12:45

«Três elementos valiosíssimos, são incríveis!» - Saiba quem são os elementos da equipa que Manuel Luís Goucha elogiou em direto

Funtástico
Hoje às 12:39

Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»

Dois às 10
Hoje às 12:21
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

Novelas
Ontem às 11:17

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

Novelas
4 out, 11:27

Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?

Novelas
Há 2h e 56min

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Novelas
Há 1h e 48min

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

Novelas
Hoje às 09:25