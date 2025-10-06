TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 6 de outubro de 2025
Há 3h e 17min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
Há 2h e 13min
1
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
Ontem às 09:09
2
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
3
Cristina Ferreira revela atitude de Liliana que passou despercebida durante a gala do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 10:24
4
07:22
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
Secret Story
Há 3h e 36min
5
Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite
Secret Story
Hoje às 09:00
6
EM DESTAQUE
Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem
Secret Story
Há 1h e 37min
«Mexe tanto connosco»: Cristina Ferreira e Cláudio Ramos emocionados com história de Sandra, que aos 48 anos sofre de demência
Dois às 10
Hoje às 12:21
Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado
Secret Story
Hoje às 09:05
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
Há 26 min
Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»
Dois às 10
Hoje às 08:48
Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade
Novelas
Há 1h e 21min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Liliana para Fábio: «A minha mãe deve estar tipo "por favor sai daí"»
Secret Story
Há 1h e 31min
Dois às 10 - Sandro reage à expulsão do «Secret Story» e revela conversa com Cristiano Ronaldo
Dois às 10
Hoje às 09:50
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
Secret Story
Há 3h e 10min
As carícias de Fábio a Liliana durante o almoço que saltaram à vista de todos
Secret Story
Há 1h e 45min
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
Secret Story
Há 3h e 36min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 6 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 17min
TVI Jornal - 6 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Cristina Ferreira pronuncia-se sobre flotilha onde seguiam ativistas portugueses: «Isto divide muitas opiniões»
Dois às 10
Hoje às 12:46
Rafael Bailão oferece pastel de nata com ketchup a Goucha — e a reação do apresentador é imperdível!
Funtástico
Hoje às 12:45
«Três elementos valiosíssimos, são incríveis!» - Saiba quem são os elementos da equipa que Manuel Luís Goucha elogiou em direto
Funtástico
Hoje às 12:39
Em lágrimas, Bruno fala sobre a demência da mulher aos 45 anos: «Todos os dias a vida me rouba um bocado dela»
Dois às 10
Hoje às 12:21
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
Ontem às 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade
Novelas
Há 1h e 21min
Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?
Novelas
Há 2h e 56min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento
Novelas
Há 1h e 48min
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Hoje às 09:25