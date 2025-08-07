O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

TVI - Em cima da hora - 7 de agosto de 2025

Há 2h e 37min
TVI - Em cima da hora - 7 de agosto de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes

Dois às 10
5 ago, 15:00
1

Praia Fluvial Albergaria dos Fusos

17 jul, 11:23
2

Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

Big Brother
Hoje às 09:17
3

António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto

Big Brother
Ontem às 19:45
4

Gesto do filho de Kelly Bailey fica viral e os fãs reagem em massa

Novelas
Ontem às 11:29
5

Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer

Big Brother
Hoje às 09:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Dois às 10
Há 1h e 41min

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Dois às 10
Há 1h e 42min

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Dois às 10
Há 2h e 12min

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Big Brother
Há 1h e 39min

Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»

Big Brother
Há 2h e 32min

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Hoje às 11:11

TVI PLAYER

Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento

Big Brother
Ontem às 22:53

Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

Big Brother
Há 1h e 16min

Preocupação no Big Brother: «Hoje a Catarina está um farrapo»

Big Brother
Hoje às 12:15

Dois às 10 - Maria Botelho Moniz radiante com sucesso do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Big Brother Verão - Extra - 7 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Mariana rejeita proposta de Anita e é indelicada

A Protegida
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Imagens exclusivas: Em Lisboa Tuk Tuks fazem ruas em contramão para fugir à polícia

TVI Jornal
Há 2h e 5min

TVI - Em cima da hora - 7 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 37min

TVI Jornal - 7 de agosto de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 44min

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

Dois às 10
Hoje às 12:15

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

Dois às 10
Hoje às 12:15

Maria Botelho Moniz tem favoritos no «Big Brother Verão»? Apresentadora revela: «Sei que estão a ser exatamente o que são»

Dois às 10
Hoje às 12:15
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Hoje às 11:11

Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

Novelas
Hoje às 09:16

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Há 3h e 10min

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
Há 1h e 10min

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Novelas
Ontem às 09:18

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

Novelas
Hoje às 09:47
IOL Footer MIN