TVI - Em cima da hora - 7 de janeiro de 2026
Há 2h e 54min
Com Conceição Queiroz.
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
4 jan, 18:43
1
Nem o instrutor conseguiu conter riso. Filipe Delgado protagoniza o momento mais hilariante da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 11:27
2
Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias
1ª Companhia
Hoje às 10:40
3
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal
1ª Companhia
Hoje às 09:41
4
Última hora: Encontrado corpo na praia da Nazaré, próximo do local de desaparecimento de Maycon
1ª Companhia
Há 1h e 39min
5
Leonor, filha de Vânia Sá
1ª Companhia
Hoje às 09:33
6
pri
Está confirmado: Corpo encontrado na Nazaré é de Maycon Douglas
1ª Companhia
Há 1h e 6min
Cinha Jardim tem um novo amor e quem revelou foi um amigo próximo: «Proibiu-me de contar»
Dois às 10
Há 2h e 0min
«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível
Novelas
Há 1h e 55min
Homem que viu corpo de Maycon Douglas a dar à costa conta tudo: «Puxei-o uns 10 metros»
V+ TVI
Há 11 min
Comece 2026 com 5 euros e acabe com 1.000 euros
Dois às 10
Há 2h e 54min
Do casamento em segredo ao "império" que construíram juntos: Conheça a história de amor de Filipe Delgado e João Calado
1ª Companhia
Há 1h e 50min
O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares
1ª Companhia
Hoje às 12:00
Amor à Prova: Cris e Bruno ficam em choque ao saber que podem ser pais
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Todos para o chão. Instrutor perde a paciência com recrutas e há consequências
1ª Companhia
Há 3h e 14min
1ª Companhia - Extra - 6 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar
Dois às 10
Hoje às 11:55
Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?
Dois às 10
Hoje às 12:37
TVI - Em cima da hora - 7 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 54min
TVI Jornal - 7 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 56min
Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?
Dois às 10
Hoje às 12:37
Caso da grávida da Murtosa ainda não acabou. Há desenvolvimentos e envolvem Fernando Valente
Dois às 10
Hoje às 12:27
Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar
Dois às 10
Hoje às 11:55
Comovida, Matilde revela a dor de ter estado ausente dos filhos devido a outro- “Culpei-me muito”
Dois às 10
Hoje às 11:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:22
Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?
Novelas
Hoje às 09:24
«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida
Novelas
Há 2h e 15min
«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível
Novelas
Há 1h e 55min
«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta
Novelas
Há 2h e 39min
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12