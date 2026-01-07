Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI - Em cima da hora - 7 de janeiro de 2026

Há 2h e 54min
TVI - Em cima da hora - 7 de janeiro de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
1

Nem o instrutor conseguiu conter riso. Filipe Delgado protagoniza o momento mais hilariante da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 11:27
2

Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias

1ª Companhia
Hoje às 10:40
3

Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal

1ª Companhia
Hoje às 09:41
4

Última hora: Encontrado corpo na praia da Nazaré, próximo do local de desaparecimento de Maycon

1ª Companhia
Há 1h e 39min
5

Leonor, filha de Vânia Sá

1ª Companhia
Hoje às 09:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

pri Está confirmado: Corpo encontrado na Nazaré é de Maycon Douglas

1ª Companhia
Há 1h e 6min

Cinha Jardim tem um novo amor e quem revelou foi um amigo próximo: «Proibiu-me de contar»

Dois às 10
Há 2h e 0min

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Novelas
Há 1h e 55min

Homem que viu corpo de Maycon Douglas a dar à costa conta tudo: «Puxei-o uns 10 metros»

V+ TVI
Há 11 min

Comece 2026 com 5 euros e acabe com 1.000 euros

Dois às 10
Há 2h e 54min

Do casamento em segredo ao "império" que construíram juntos: Conheça a história de amor de Filipe Delgado e João Calado

1ª Companhia
Há 1h e 50min

TVI PLAYER

O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares

1ª Companhia
Hoje às 12:00

Amor à Prova: Cris e Bruno ficam em choque ao saber que podem ser pais

Amor à Prova
Ontem às 22:00

Todos para o chão. Instrutor perde a paciência com recrutas e há consequências

1ª Companhia
Há 3h e 14min

1ª Companhia - Extra - 6 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar

Dois às 10
Hoje às 11:55

Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?

Dois às 10
Hoje às 12:37
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 7 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 54min

TVI Jornal - 7 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 56min

Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?

Dois às 10
Hoje às 12:37

Caso da grávida da Murtosa ainda não acabou. Há desenvolvimentos e envolvem Fernando Valente

Dois às 10
Hoje às 12:27

Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar

Dois às 10
Hoje às 11:55

Comovida, Matilde revela a dor de ter estado ausente dos filhos devido a outro- “Culpei-me muito”

Dois às 10
Hoje às 11:54
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Novelas
Ontem às 11:22

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 09:24

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Novelas
Há 2h e 15min

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Novelas
Há 1h e 55min

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Novelas
Há 2h e 39min

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

Novelas
3 jan, 14:12