TVI - Em cima da hora - 7 de outubro de 2025

Há 2h e 16min
TVI - Em cima da hora - 7 de outubro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso

V+ TVI
Ontem às 16:50
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Secret Story
Hoje às 10:31
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Novelas
Ontem às 14:21
Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Novelas
2 mai 2024, 10:55
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro

V+ TVI
Hoje às 10:39
Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»

Dois às 10
Hoje às 11:49
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas

Secret Story

Há 2h e 35min

Secret Story
Há 2h e 35min

Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

Dois às 10

Hoje às 09:15

Dois às 10
Hoje às 09:15

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente

Novelas

Hoje às 09:56

Novelas
Hoje às 09:56

Goucha surpreende fãs do futebol com dedicatória a jogador do Sporting

Secret Story

Ontem às 16:48

Secret Story
Ontem às 16:48

«Para minha defesa...»: José Carlos Pereira é apanhado desprevenido à chegada da Flotilha

Novelas

Hoje às 09:46

Novelas
Hoje às 09:46

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Dois às 10

Ontem às 15:29

Dois às 10
Ontem às 15:29

Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas

Secret Story
Há 2h e 35min

Secret Story 9 - Extra - 7 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:08

A Sentença - «Enredo sedutor» e «Presa por ter cão»

A Sentença
Ontem às 14:40

Lídia grita revoltada com comentários de Ana Cristina: «Disse que tenho cara de doente»

Secret Story

Há 1h e 25min

Secret Story
Há 1h e 25min

Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca

Secret Story

Há 2h e 34min

Secret Story
Há 2h e 34min

A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo

Secret Story

Há 3h e 14min

Secret Story
Há 3h e 14min
Mãe e filha deitam parede a baixo e enfrentam o senhorio

A Sentença

Há 27 min

A Sentença
Há 27 min

TVI - Em cima da hora - 7 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 16min

Foi desta? Cristina Ferreira apanha momento íntimo de Liliana e Fábio: «O primeiro beijo foi em direto?»

Dois às 10

Há 3h e 7min

Dois às 10
Há 3h e 7min

Em direto, Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio na cama: «Isto é um beijo?»

Dois às 10

Há 3h e 17min

Dois às 10
Há 3h e 17min

TVI Jornal - 7 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 18min

Bebé bate com cabeça no chão ao nascer nas urgências. Pai explica como tudo aconteceu

Dois às 10

Há 3h e 39min

Dois às 10
Há 3h e 39min
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

Novelas

5 out, 11:17

Novelas
5 out, 11:17

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

Novelas

4 out, 11:27

Novelas
4 out, 11:27

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

Novelas

Ontem às 15:56

Novelas
Ontem às 15:56

Em 1992 esta atriz foi considerada a mulher mais bonita Portugal. Como está agora?

Novelas

Ontem às 14:21

Novelas
Ontem às 14:21

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mais cúmplices do que nunca nos preparativos para casamento

Novelas

Ontem às 15:29

Novelas
Ontem às 15:29

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

Novelas

Ontem às 09:25

Novelas
Ontem às 09:25