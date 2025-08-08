TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 8 de agosto de 2025
Há 2h e 59min
Com Conceição Queiroz.
01:25
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
Big Brother
Há 3h e 29min
01:35
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»
Big Brother
Há 3h e 36min
«Tive medo de subir a palco»: Grávida, Carolina Deslandes vive momento de terror antes do concerto
V+ TVI
Ontem às 11:50
04:31
Inesperado! Jéssica Vieira sai em defesa do 'ex' Afonso perante acusações de Bruno de Carvalho
Big Brother
Há 2h e 41min
04:36
Como nunca o viu! Eduardo Ferreira dá murro na mesa no meio da gritaria: «Mas deixas-me falar ou não?»
Big Brother
Há 3h e 31min
01:48
Discussão escala e Kina expõe tudo o que Catarina Miranda disse sobre Afonso Leitão: «Eu não sou mentirosa»
Big Brother
Hoje às 11:03
Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome
Big Brother
Há 12 min
Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia
Big Brother
Hoje às 09:52
Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais
Dois às 10
Há 4 min
5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele
Dois às 10
Há 34 min
O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo
Dois às 10
Hoje às 10:59
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
Hoje às 12:03
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
Big Brother
Há 3h e 29min
Discussão escala e Kina expõe tudo o que Catarina Miranda disse sobre Afonso Leitão: «Eu não sou mentirosa»
Big Brother
Hoje às 11:03
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta
Big Brother
Ontem às 15:26
Será que há mesmo paixão? Afonso Leitão desafia Catarina Miranda a dar-lhe um beijo e o clima aquece!
Big Brother
Hoje às 08:49
Inesperado! Jéssica Vieira sai em defesa do 'ex' Afonso perante acusações de Bruno de Carvalho
Big Brother
Há 2h e 41min
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»
Big Brother
Há 3h e 36min
TVI - Em cima da hora - 8 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 59min
TVI Jornal - 8 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Perdeu quase tudo demasiado cedo. Agora, Bruno precisa de si para recomeçar
Dois às 10
Hoje às 12:10
Bruno recorda acidente violento: «Os meus sonhos ficaram destruídos com este acidente»
Dois às 10
Hoje às 12:04
Acidente de bicicleta mudou a vida de Bruno
Dois às 10
Hoje às 12:03
Mães comentam polémica em torno da amamentação: «Se calhar, até me vão julgar com o que vou dizer…»
Dois às 10
Hoje às 11:45
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se
Novelas
Hoje às 08:34
Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade
Novelas
Hoje às 10:23
«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas
Novelas
Há 3h e 42min
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
Ontem às 15:32
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
Hoje às 12:03
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida
Novelas
Hoje às 09:44