Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI - Em cima da hora - 8 de janeiro de 2026

Há 1h e 13min
TVI - Em cima da hora - 8 de janeiro de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
4 jan, 18:43
1

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

1ª Companhia
Ontem às 18:24
2

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
Ontem às 18:48
3

Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»

Dois às 10
Hoje às 10:55
4

Homenagens a Maycon

Dois às 10
Hoje às 09:18
5

Após as últimas notícias sobre Maycon Douglas, Renata Reis expõe mensagens que recebeu

V+ TVI
Ontem às 12:42
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maycon Douglas: este foi o grande sonho que ficou por concretizar, após jovem perder a vida aos 25 anos

V+ TVI
Há 2h e 51min

pri De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ

Dois às 10
Hoje às 09:26

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?

Novelas
Hoje às 08:58

Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

1ª Companhia
Hoje às 09:57

Jornalista partilha com os portugueses: "Há quase oito anos perdi a minha filha. Entrei noutro tipo de vício..."

Dois às 10
Ontem às 17:45

«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez

Novelas
Ontem às 16:32

TVI PLAYER

Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

Dois às 10
Há 2h e 35min

1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”

Dois às 10
Há 2h e 52min

O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares

1ª Companhia
Ontem às 12:00

Amor à Prova: Luz apanha Amália em flagrante?

Amor à Prova
Ontem às 22:10

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Dois às 10
Há 2h e 36min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 8 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 13min

TVI Jornal - 8 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 15min

Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

Dois às 10
Há 2h e 35min

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Dois às 10
Há 2h e 36min

Inspetor da Polícia Judiciária revela porque é crucial remover o mais rápido possível o carro de Maycon Douglas do mar

Dois às 10
Há 2h e 42min

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

Dois às 10
Há 2h e 49min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Novelas
Hoje às 10:41

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece

Novelas
Hoje às 10:03

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Novelas
Ontem às 14:39

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Novelas
Ontem às 14:59

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Novelas
Ontem às 14:15

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

Novelas
3 jan, 14:12