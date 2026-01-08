TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 8 de janeiro de 2026
Há 1h e 13min
Com Conceição Queiroz.
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
4 jan, 18:43
1
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»
1ª Companhia
Ontem às 18:24
2
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
Ontem às 18:48
3
Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»
Dois às 10
Hoje às 10:55
4
Homenagens a Maycon
Dois às 10
Hoje às 09:18
5
Após as últimas notícias sobre Maycon Douglas, Renata Reis expõe mensagens que recebeu
V+ TVI
Ontem às 12:42
6
Maycon Douglas: este foi o grande sonho que ficou por concretizar, após jovem perder a vida aos 25 anos
V+ TVI
Há 2h e 51min
pri
De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ
Dois às 10
Hoje às 09:26
Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?
Novelas
Hoje às 08:58
Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério
1ª Companhia
Hoje às 09:57
Jornalista partilha com os portugueses: "Há quase oito anos perdi a minha filha. Entrei noutro tipo de vício..."
Dois às 10
Ontem às 17:45
«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez
Novelas
Ontem às 16:32
TVI PLAYER
Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”
Dois às 10
Há 2h e 35min
1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”
Dois às 10
Há 2h e 52min
O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares
1ª Companhia
Ontem às 12:00
Amor à Prova: Luz apanha Amália em flagrante?
Amor à Prova
Ontem às 22:10
Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”
Dois às 10
Há 2h e 36min
TVI - Em cima da hora - 8 de janeiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 13min
TVI Jornal - 8 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 15min
Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”
Dois às 10
Há 2h e 35min
Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”
Dois às 10
Há 2h e 36min
Inspetor da Polícia Judiciária revela porque é crucial remover o mais rápido possível o carro de Maycon Douglas do mar
Dois às 10
Há 2h e 42min
Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”
Dois às 10
Há 2h e 49min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro
Novelas
Hoje às 10:41
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece
Novelas
Hoje às 10:03
«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida
Novelas
Ontem às 14:39
«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível
Novelas
Ontem às 14:59
«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta
Novelas
Ontem às 14:15
Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo
Novelas
3 jan, 14:12