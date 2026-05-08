TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 8 de maio de 2026
Há 1h e 54min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído
Secret Story
Ontem às 16:29
1
Estrela de reality show morre aos 35 anos
V+ TVI
Hoje às 10:46
2
As fotos raras de Eva pais com a irmã e a mãe
Secret Story
4 mai, 10:44
3
07:55
Afonso assume o porquê de ter certas atitudes e tudo está relacionado com uma só pessoa
Secret Story
Ontem às 23:00
4
Oceana Basílio
Novelas
23 mar, 11:30
5
'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão
Novelas
Hoje às 08:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Os concorrentes não esconderam a tristeza e a frustração. E foi assim que reagiram à desistência de Leomarte
Secret Story
Há 1h e 30min
Leomarte aponta vencedor do “Desafio Final”. E ninguém estava à espera deste nome
Dois às 10
Hoje às 10:00
Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»
Novelas
Hoje às 11:09
Famosa atriz portuguesa dá que falar, após expôr o valor da pensão de alimentos que recebe do ex-marido
V+ TVI
Há 1h e 41min
Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»
Secret Story
Ontem às 18:25
Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia
Secret Story
Ontem às 16:55
TVI PLAYER
Secret Story - Desafio Final - Extra - 8 de maio de 2026
Secret Story
Hoje às 00:05
Amor à Prova: Sara faz revelação estrondosa a David sobre Amália
Amor à Prova
Ontem às 22:25
«Não sentia boas energias»: Leomarte revela a verdadeira razão para ter saído do Secret Story - Desafio Final
Dois às 10
Hoje às 11:16
Terra Forte: Flor entrega a Sammy a prova de que Cobra é amante de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:10
Secret Story - Desafio Final - Diário - 7 de maio de 2026
Secret Story
Ontem às 19:10
As sequelas irreversíveis da gripe no cérebro: Conheça a história de superação de Soraia
Dois às 10
Há 3h e 53min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 8 de maio de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 54min
TVI Jornal - 8 de maio de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 56min
As sequelas irreversíveis da gripe no cérebro: Conheça a história de superação de Soraia
Dois às 10
Há 3h e 53min
"Aos 21 tinha uma filha, hoje tenho outra": O drama da jovem que ficou tetraplégica devido a uma gripe
Dois às 10
Hoje às 11:51
"Disseram que ela podia morrer": O relato emocionante dos pais de Soraia sobre a noite que mudou as suas vidas
Dois às 10
Hoje às 11:50
Leomarte revela: «Realizei um dos meus maiores sonhos!»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 09:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?
Novelas
Hoje às 08:56
Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme
Novelas
Ontem às 10:54
Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida
Novelas
Hoje às 10:29
'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão
Novelas
Hoje às 08:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor
Novelas
Ontem às 09:27