Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI - Em cima da hora - 8 de maio de 2026

Há 1h e 54min
TVI - Em cima da hora - 8 de maio de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído

Secret Story
Ontem às 16:29
1

Estrela de reality show morre aos 35 anos

V+ TVI
Hoje às 10:46
2

As fotos raras de Eva pais com a irmã e a mãe

Secret Story
4 mai, 10:44
3
07:55

Afonso assume o porquê de ter certas atitudes e tudo está relacionado com uma só pessoa

Secret Story
Ontem às 23:00
4

Oceana Basílio

Novelas
23 mar, 11:30
5

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Novelas
Hoje às 08:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Os concorrentes não esconderam a tristeza e a frustração. E foi assim que reagiram à desistência de Leomarte

Secret Story
Há 1h e 30min

Leomarte aponta vencedor do “Desafio Final”. E ninguém estava à espera deste nome

Dois às 10
Hoje às 10:00

Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»

Novelas
Hoje às 11:09

Famosa atriz portuguesa dá que falar, após expôr o valor da pensão de alimentos que recebe do ex-marido

V+ TVI
Há 1h e 41min

Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»

Secret Story
Ontem às 18:25

Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Secret Story
Ontem às 16:55

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - Extra - 8 de maio de 2026

Secret Story
Hoje às 00:05

Amor à Prova: Sara faz revelação estrondosa a David sobre Amália

Amor à Prova
Ontem às 22:25

«Não sentia boas energias»: Leomarte revela a verdadeira razão para ter saído do Secret Story - Desafio Final

Dois às 10
Hoje às 11:16

Terra Forte: Flor entrega a Sammy a prova de que Cobra é amante de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:10

Secret Story - Desafio Final - Diário - 7 de maio de 2026

Secret Story
Ontem às 19:10

As sequelas irreversíveis da gripe no cérebro: Conheça a história de superação de Soraia

Dois às 10
Há 3h e 53min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 8 de maio de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 54min

TVI Jornal - 8 de maio de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 56min

As sequelas irreversíveis da gripe no cérebro: Conheça a história de superação de Soraia

Dois às 10
Há 3h e 53min

"Aos 21 tinha uma filha, hoje tenho outra": O drama da jovem que ficou tetraplégica devido a uma gripe

Dois às 10
Hoje às 11:51

"Disseram que ela podia morrer": O relato emocionante dos pais de Soraia sobre a noite que mudou as suas vidas

Dois às 10
Hoje às 11:50

Leomarte revela: «Realizei um dos meus maiores sonhos!»

Dois às 10
Hoje às 11:46
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 09:45

Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?

Novelas
Hoje às 08:56

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

Novelas
Ontem às 10:54

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Novelas
Hoje às 10:29

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Novelas
Hoje às 08:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Novelas
Ontem às 09:27