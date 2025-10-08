Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI - Em cima da hora - 8 de outubro de 2025

Hoje às 14:00
TVI - Em cima da hora - 8 de outubro de 2025 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso

V+ TVI
6 out, 16:50
Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono

Dois às 10
6 out, 16:30
Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»

Secret Story
Hoje às 12:36
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Dois às 10
6 out, 15:04
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro

V+ TVI
Ontem às 10:39
Sandro, do Secret Story, e a namorada

Dois às 10
6 out, 15:03
Hoje às 12:36

«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial

Novelas
Hoje às 11:36

Susana perdeu o filho há 11 anos. Até hoje, nunca mais abriu as persianas de casa: «O sol é alegria e não a tenho»

Dois às 10
Hoje às 12:12

«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas

Novelas
Há 2h e 18min

Chegou a Lisboa sozinha, sem ter onde dormir e com o dinheiro contado no bolso. Famosa atriz recorda dificuldades do passado

V+ TVI
Hoje às 11:47

Cristina Ferreira revela um dos segredos para ter sucesso e ser feliz: «É o maior ensinamento»

Dois às 10
Há 1h e 54min

Bruno tenta desvendar o segredo de Fábio e a teoria tem a ver com Vera. Será que acertou?

Secret Story
Há 1h e 1min

Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A Protegida: Hector apanha Anita a conspirar com JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Botão dos segredos toca na casa! Veja quem foi chamado ao confessionário

Secret Story
Há 1h e 8min

Com o segredo em risco, Vera e Fábio combinam estratégia comum

Secret Story
Há 57 min

Dylan e Vera são um casal falso? Concorrentes têm teoria e partilham tudo

Secret Story
Há 46 min
A Sentença - Veja o episódio aqui

A Sentença
Há 12 min

Cristina Ferreira revela que concorrente do «Secret Story» está perto do segredo de Liliana

Dois às 10
Há 3h e 51min

TVI Jornal - 8 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»

Dois às 10
Hoje às 12:07

11 anos após perder o filho, Susana mantém as persianas de casa fechadas: «O sol é alegria, alegria que não temos»

Dois às 10
Hoje às 11:55
Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia

Novelas
Hoje às 11:27

«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI

Novelas
Há 1h e 38min

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura ficam assustadas com Benedita

Novelas
Hoje às 10:55

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Novelas
Há 3h e 28min

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal

Novelas
Há 2h e 50min

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento

Novelas
Hoje às 09:20