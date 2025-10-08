TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 8 de outubro de 2025
Hoje às 14:00
Com Conceição Queiroz.
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
6 out, 16:50
1
Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono
Dois às 10
6 out, 16:30
2
Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»
Secret Story
Hoje às 12:36
3
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
6 out, 15:04
4
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
V+ TVI
Ontem às 10:39
5
Sandro, do Secret Story, e a namorada
Dois às 10
6 out, 15:03
6
Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»
Secret Story
Hoje às 12:36
«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial
Novelas
Hoje às 11:36
Susana perdeu o filho há 11 anos. Até hoje, nunca mais abriu as persianas de casa: «O sol é alegria e não a tenho»
Dois às 10
Hoje às 12:12
«Temos uma polémica séria»: Marta Melro lança alerta sobre questão que irrita muitas pessoas
Novelas
Há 2h e 18min
Chegou a Lisboa sozinha, sem ter onde dormir e com o dinheiro contado no bolso. Famosa atriz recorda dificuldades do passado
V+ TVI
Hoje às 11:47
Cristina Ferreira revela um dos segredos para ter sucesso e ser feliz: «É o maior ensinamento»
Dois às 10
Há 1h e 54min
Bruno tenta desvendar o segredo de Fábio e a teoria tem a ver com Vera. Será que acertou?
Secret Story
Há 1h e 1min
Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida: Hector apanha Anita a conspirar com JD
A Protegida
Ontem às 23:30
Botão dos segredos toca na casa! Veja quem foi chamado ao confessionário
Secret Story
Há 1h e 8min
Com o segredo em risco, Vera e Fábio combinam estratégia comum
Secret Story
Há 57 min
Dylan e Vera são um casal falso? Concorrentes têm teoria e partilham tudo
Secret Story
Há 46 min
A Sentença - Veja o episódio aqui
A Sentença
Há 12 min
Cristina Ferreira revela que concorrente do «Secret Story» está perto do segredo de Liliana
Dois às 10
Há 3h e 51min
TVI - Em cima da hora - 8 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 8 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»
Dois às 10
Hoje às 12:07
11 anos após perder o filho, Susana mantém as persianas de casa fechadas: «O sol é alegria, alegria que não temos»
Dois às 10
Hoje às 11:55
Vem aí em «A Fazenda»: Com culpas no cartório, Manuel faz abordagem fatal a Lukenia
Novelas
Hoje às 11:27
«Terra Forte» estreia brevemente: veja em primeira-mão os bastidores da nova novela da TVI
Novelas
Há 1h e 38min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura ficam assustadas com Benedita
Novelas
Hoje às 10:55
Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»
Novelas
Há 3h e 28min
Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal
Novelas
Há 2h e 50min
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento
Novelas
Hoje às 09:20