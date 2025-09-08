TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 8 de setembro de 2025
Hoje às 14:05
Com Conceição Queiroz.
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
Big Brother
Hoje às 09:57
1
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão
Big Brother
Ontem às 23:10
2
02:56
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
Big Brother
Hoje às 00:56
3
Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big
Big Brother
Hoje às 11:54
4
Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer
Big Brother
Hoje às 10:49
5
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»
Big Brother
Hoje às 00:30
6
EM DESTAQUE
Bruna desmente amizade com Catarina Miranda antes do «Big Brother Verão»: «Ela nem o meu contacto tem»
Dois às 10
Há 3h e 6min
Francisco Monteiro vítima de chantagem: hacker exige milhares de euros
Big Brother
Há 2h e 8min
Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações
Big Brother
Há 2h e 28min
«Um dia vais entender»: Carolina Deslandes emociona ao revelar segredo por detrás do nome do bebé
V+ TVI
Há 3h e 15min
Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»
Big Brother
Há 3h e 42min
Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»
Novelas
Há 2h e 34min
TVI PLAYER
Um pranto de lágrimas: Após surpresa na casa, Jéssica Vieira emociona-se
Big Brother
Hoje às 14:32
Big Brother - Gala - 7 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 00:31
Dois às 10 - Após quase desistir da música, Bruna viu no Big Brother uma segunda oportunidade
Dois às 10
Hoje às 09:50
Bónus de até 200 euros agrada pensionistas, mas sabe a pouco: "O que a gente ganha é poucochinho"
TVI Jornal
Hoje às 13:59
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado
Big Brother
Hoje às 12:45
A ACONTECER
Soma e segue - Gravação automática
Soma e segue
Há 37 min
A Sentença - Gravação automática
A Sentença
Há 43 min
Histórico psiquiátrico ou dom de premonição?
A Sentença
Há 3h e 7min
TVI - Em cima da hora - 8 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
Bebé encontrado sem vida em casa com corda à volta do pescoço
Dois às 10
Hoje às 13:39
Bruna promete eternizar a experiência no Big Brother Verão: «Vou tatuar, está prometido»
Dois às 10
Hoje às 13:23
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida
Novelas
Hoje às 08:58
Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas
Novelas
6 set, 15:09
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Novelas
Hoje às 14:34
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
Há 3h e 30min
Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»
Novelas
Há 2h e 34min
Vem aí em «A Protegida»: Clarice pede ajuda a Laura para conquistar Óscar
Novelas
Hoje às 10:56