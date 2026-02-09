TVI PLAYER
TVI - Em cima da hora - 9 de fevereiro de 2026
Há 3h e 3min
Com Conceição Queiroz.
Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal
1ª Companhia
Hoje às 10:22
1
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.
Secret Story
26 nov 2025, 11:47
2
Despediu-se da representação e mudou de País: Conheça a nova realidade desta vencedora da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 22:46
3
Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 12:45
4
Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9
1ª Companhia
Ontem às 15:00
5
02:28
Imperdível: Noélia Pereira chora durante o treino e o motivo emociona qualquer um
1ª Companhia
Hoje às 10:19
6
Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»
1ª Companhia
Há 1h e 48min
Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»
Dois às 10
Há 2h e 27min
Maria Sampaio faz anúncio especial, que inicia nova fase da sua vida: «Pela primeira vez»
Novelas
Há 1h e 15min
Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio
1ª Companhia
Há 53 min
«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente
Novelas
Há 1h e 41min
Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 12:45
Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»
1ª Companhia
Hoje às 08:47
A reação hilariante de Filipe Delgado à instrução de trompeta
1ª Companhia
Há 1h e 45min
Recrutas tentam soprar a trompeta e o momento é de chorar a rir
1ª Companhia
Há 1h e 49min
Dois às 10 - Primeira entrevista de Andrea Soares após ser expulsa da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 09:50
"Dá para ver perfeitamente que isto não foi uma queda": pais denunciam maus-tratos a crianças em creche em Lisboa
TVI Jornal
Há 3h e 11min
1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
TVI - Em cima da hora - 9 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 3min
TVI Jornal - 9 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mãe teme que a filha possa morrer a qualquer momento: “Preferia que partisse enquanto eu estou cá”
Dois às 10
Hoje às 12:17
Feng Shui: Dicas essenciais para atrair harmonia e energia positiva ao seu quarto
Para Si
Hoje às 11:59
Inesperado: Este é o objeto que deve mudar regularmente, em sua casa, para atrair boa energia
Para Si
Hoje às 11:57
Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição
Dois às 10
Hoje às 11:55
Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo
Novelas
Ontem às 11:03
Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada
Novelas
Ontem às 09:20
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Há 42 min
Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio
Novelas
Há 52 min
Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»
Novelas
Há 2h e 11min
Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado
Novelas
Hoje às 11:30