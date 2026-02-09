Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI - Em cima da hora - 9 de fevereiro de 2026

Há 3h e 3min
TVI - Em cima da hora - 9 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Conceição Queiroz.

Mais Vistos

Uma das maiores estrelas do 1.º Big Brother é um dos heróis da catástrofe que atingiu Portugal

1ª Companhia
Hoje às 10:22
1

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Secret Story
26 nov 2025, 11:47
2

Despediu-se da representação e mudou de País: Conheça a nova realidade desta vencedora da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 22:46
3

Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 12:45
4

Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

1ª Companhia
Ontem às 15:00
5
02:28

Imperdível: Noélia Pereira chora durante o treino e o motivo emociona qualquer um

1ª Companhia
Hoje às 10:19
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após pedido de desculpas que viralizou, Filipe Delgado volta à carga com piropos ao Instrutor Marques: «Aquilo é de mais qualidade»

1ª Companhia
Há 1h e 48min

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Dois às 10
Há 2h e 27min

Maria Sampaio faz anúncio especial, que inicia nova fase da sua vida: «Pela primeira vez»

Novelas
Há 1h e 15min

Sabia que o Comandante Moutinho já participou num reality show da TVI? E ocupou um lugar no pódio

1ª Companhia
Há 53 min

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Novelas
Há 1h e 41min

Todos conhecem Andrea Soares, mas há uma coisa que a cantora só confirmou após sair da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 12:45

TVI PLAYER

Noélia conversa com os recrutas e adianta: «Foi positivo sim senhora»

1ª Companhia
Hoje às 08:47

A reação hilariante de Filipe Delgado à instrução de trompeta

1ª Companhia
Há 1h e 45min

Recrutas tentam soprar a trompeta e o momento é de chorar a rir

1ª Companhia
Há 1h e 49min

Dois às 10 - Primeira entrevista de Andrea Soares após ser expulsa da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:50

"Dá para ver perfeitamente que isto não foi uma queda": pais denunciam maus-tratos a crianças em creche em Lisboa

TVI Jornal
Há 3h e 11min

1ª Companhia - Especial Nomeações - 9 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 9 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 3min

TVI Jornal - 9 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Mãe teme que a filha possa morrer a qualquer momento: “Preferia que partisse enquanto eu estou cá”

Dois às 10
Hoje às 12:17

Feng Shui: Dicas essenciais para atrair harmonia e energia positiva ao seu quarto

Para Si
Hoje às 11:59

Inesperado: Este é o objeto que deve mudar regularmente, em sua casa, para atrair boa energia

Para Si
Hoje às 11:57

Antecipando a própria morte, esta mãe inscreveu a filha numa instituição

Dois às 10
Hoje às 11:55
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Novelas
Ontem às 11:03

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Novelas
Ontem às 09:20

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
Há 42 min

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Novelas
Há 52 min

Diogo Amaral atualiza o estado de saúde, após ir parar ao hospital: «Um susto»

Novelas
Há 2h e 11min

Vem aí em «Amor à Prova»: Gesto de Nico toca o coração de Cris, deixando emocionado

Novelas
Hoje às 11:30