TVI - Em cima da hora - 9 de março de 2026
Há 3h e 29min
Com Conceição Queiroz.
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
7 mar, 16:26
1
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
2
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Secret Story
Hoje às 00:08
3
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio
Secret Story
Há 2h e 41min
4
03:28
Cristina Ferreira sobre o casting de Pedro: «Eu tenho de partilhar isto contigo...ficaram todos pasmados»
Dois às 10
Hoje às 11:23
5
Pedro em choque ao descobrir que Eva e Diogo são namorados
Secret Story
Hoje às 11:17
6
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story
Secret Story
Há 1h e 15min
"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo
Dois às 10
Há 2h e 29min
Maria Botelho Moniz recebe surpresa nunca antes vista e fica de «lágrimas nos olhos»
Novelas
Há 1h e 59min
Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala
Dois às 10
Há 1h e 29min
Um dos casais mais mediáticos do país parece estar de volta: «Já está mais do que evidente de que há uma reconciliação»
V+ TVI
Há 1h e 1min
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 8 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Dois às 10 - Pedro e o processo da mudança de sexo
Dois às 10
Hoje às 09:50
João e Ricardo João em confronto durante a gala: «Tem medo»
Secret Story
Há 1h e 8min
Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente
Secret Story
Há 2h e 30min
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções
Secret Story
Há 2h e 53min
Hugo é o que mais perde dinheiro? Voz faz aviso ao concorrente
Secret Story
Há 1h e 33min
TVI - Em cima da hora - 9 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 29min
TVI Jornal - 9 de março de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Tudo sobre o caso macabro do jovem esquartejado! Enfermeira homicida detida
Dois às 10
Hoje às 12:53
Pais de Rodrigo acreditam no impossível e lançam pedido de ajuda: «Ainda vai conseguir muitas coisas»
Dois às 10
Hoje às 12:02
O destino roubado ao pequeno Rodrigo - Perdeu a marcha, mas os amigos não o deixam para trás: «Passou a jogar à baliza»
Dois às 10
Hoje às 12:01
«A doença não espera»: Pais de Rodrigo temem o pior e lançam apelo desesperado no «Dois às 10»
Dois às 10
Hoje às 11:55
Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi
Novelas
Hoje às 10:57
Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador
Novelas
Hoje às 09:42
Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada
Novelas
Hoje às 11:00
“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo
Novelas
Há 3h e 13min
Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico
Novelas
7 mar, 10:23
«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal
Novelas
Ontem às 16:31