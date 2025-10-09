TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 9 de outubro de 2025
Há 1h e 37min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação
Secret Story
Ontem às 23:11
1
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
Dois às 10
Ontem às 17:00
2
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre participação de Liliana e Zé no programa «A Sentença»
Dois às 10
Hoje às 10:29
3
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
7 out, 16:26
4
Inês Aires Pereira faz revelação bombástica: «Meti-me nesta loucura...»
Novelas
30 mai, 14:23
5
Do glamour à decadência: as termas radioativas que continuam a intrigar Portugal
V+ TVI
Ontem às 15:09
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio: «Qual é a ideia desta miúda?»
Secret Story
Há 1h e 47min
Vem aí em «A Fazenda»: Pelo filho, Ary toma uma drástica decisão
Novelas
Hoje às 10:23
O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram
Dois às 10
Hoje às 09:23
Eu e o meu marido casámos virgens aos 31 anos: "As mãos tremiam, o coração batia depressa, cada toque era uma revelação"
V+ TVI
Hoje às 09:42
Popularidade: Liliana em último lugar. E a taxa de reprovação é a maior de sempre
Secret Story
Há 2h e 41min
Lembra-se do Tiago, dos Morangos com Açúcar 1? Hoje vive fora de Portugal e ganha prémios internacionais
V+ TVI
Hoje às 11:19
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Secret Story - Especial - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Cristina Ferreira assume posição em relação a Liliana: «Prefiro dar a mão»
Dois às 10
Hoje às 10:28
Mariana interessada em Rui? Ana Cristina lança pergunta polémica à concorrente
Secret Story
Há 2h e 48min
Mariana surpreende com dança sensual …mas não é para quem estava à espera
Secret Story
Há 43 min
Vera admite insegurança em relação a Dylan: «Às vezes deve-se esquecer que tenho filhas»
Secret Story
Há 50 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 9 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 37min
«Avô» abusou de «neta» durante três anos. Foi descoberto depois de a menina se mutilar
Dois às 10
Há 2h e 13min
TVI Jornal - 9 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 39min
Funcionária terá fechado aluno autista numa arrecadação. Criança foi encontrada às escuras e a chorar
Dois às 10
Há 3h e 3min
Filha de Ana esteve entre a vida e a morte: «Não se movia, não falava, não reconhecia ninguém, nem a mim»
Dois às 10
Há 3h e 47min
Com apenas 16 anos, Bruna Rafaela sofreu grave acidente de viação: «Morri e voltei a renascer»
Dois às 10
Há 3h e 57min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Eva desespera por ajuda, enquanto Talu confronta Joel
Novelas
Hoje às 08:59
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
Hoje às 10:10
Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir
Novelas
Hoje às 09:58
Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»
Novelas
Ontem às 14:49
Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portugal
Novelas
Ontem às 15:27
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia muda drasticamente de comportamento
Novelas
Ontem às 09:20