TVI - Em cima da hora - 9 de setembro de 2025

Há 2h e 15min
Com Conceição Queiroz.

Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades

V+ TVI
Há 3h e 24min
09:06

O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava

Big Brother
Hoje às 10:58
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Big Brother
Ontem às 09:57
Homem morre subitamente durante o funeral do filho. Terá sofrido um ataque cardíaco

V+ TVI
Hoje às 10:18
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
Ontem às 15:30
01:32

Sem conseguir encarar a 'ex', Afonso revela: «Devia ter dado outra importância...»

Big Brother
Hoje às 12:09
O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Dois às 10
Hoje às 08:58

A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»

Big Brother
Há 3h e 40min

Café expresso ou solúvel: especialistas descobriram que o tipo de café que escolhe pode causar esta doença nos olhos

V+ TVI
Hoje às 10:59

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

Dois às 10
Hoje às 09:37

Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê

Big Brother
Hoje às 11:12

Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia

Big Brother
Hoje às 09:32

Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: A temer pela vida da filha, Mariana pede ajuda a JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Afonso faz apelo à vitória dos colegas e desfez-se em elogios à 'ex': «O mais difícil, ela conseguiu»

Big Brother
Há 3h e 52min

Drama e lágrimas falsas. Miranda pede beijo a Afonso e leva 'barra': «Fiz mal a alguém?»

Big Brother
Há 1h e 52min

Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»

Dois às 10
Hoje às 11:57
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 15min

TVI Jornal - 9 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 17min

Após ficar numa cadeira de rodas, Liliana recorda ajuda dos mais próximos: «Quando uma amiga me dava banho, era amor»

Dois às 10
Há 3h e 23min

Liliana recorda duras palavras da médica: «A primeira coisa que ouvi foi que não voltaria a andar»

Dois às 10
Há 3h e 28min

«Senti uma pontada no fundo das costas, que em três dias me deixou caída no chão»: Como Liliana ficou numa cadeira de rodas

Dois às 10
Há 3h e 47min

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

Novelas
Hoje às 10:02

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

Novelas
Hoje às 09:24

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Novelas
Há 2h e 9min

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Novelas
Hoje às 11:22

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Novelas
Há 3h e 58min

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
Hoje às 10:44