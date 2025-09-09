TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI - Em cima da hora - 9 de setembro de 2025
Há 2h e 15min
Com Conceição Queiroz.
Mais Vistos
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
Há 3h e 24min
1
09:06
O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava
Big Brother
Hoje às 10:58
2
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
Big Brother
Ontem às 09:57
3
Homem morre subitamente durante o funeral do filho. Terá sofrido um ataque cardíaco
V+ TVI
Hoje às 10:18
4
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
Ontem às 15:30
5
01:32
Sem conseguir encarar a 'ex', Afonso revela: «Devia ter dado outra importância...»
Big Brother
Hoje às 12:09
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta
Dois às 10
Hoje às 08:58
A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»
Big Brother
Há 3h e 40min
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
Há 3h e 24min
Café expresso ou solúvel: especialistas descobriram que o tipo de café que escolhe pode causar esta doença nos olhos
V+ TVI
Hoje às 10:59
Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 09:37
Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê
Big Brother
Hoje às 11:12
TVI PLAYER
Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia
Big Brother
Hoje às 09:32
Big Brother Verão - Extra - 8 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: A temer pela vida da filha, Mariana pede ajuda a JD
A Protegida
Ontem às 23:30
Afonso faz apelo à vitória dos colegas e desfez-se em elogios à 'ex': «O mais difícil, ela conseguiu»
Big Brother
Há 3h e 52min
Drama e lágrimas falsas. Miranda pede beijo a Afonso e leva 'barra': «Fiz mal a alguém?»
Big Brother
Há 1h e 52min
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
Dois às 10
Hoje às 11:57
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 9 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 15min
TVI Jornal - 9 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 17min
Após ficar numa cadeira de rodas, Liliana recorda ajuda dos mais próximos: «Quando uma amiga me dava banho, era amor»
Dois às 10
Há 3h e 23min
Liliana recorda duras palavras da médica: «A primeira coisa que ouvi foi que não voltaria a andar»
Dois às 10
Há 3h e 28min
«Senti uma pontada no fundo das costas, que em três dias me deixou caída no chão»: Como Liliana ficou numa cadeira de rodas
Dois às 10
Há 3h e 47min
Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»
Dois às 10
Hoje às 11:57
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem
Novelas
Hoje às 10:02
Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica
Novelas
Hoje às 09:24
AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam
Novelas
Há 2h e 9min
Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza
Novelas
Hoje às 11:22
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
Há 3h e 58min
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
Hoje às 10:44