Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 04 de outubro de 2025

Há 3h e 15min
TVI Jornal - 04 de outubro de 2025 - TVI

Com Ana Sofia Cardoso. 

Mais Vistos

02:34

«És uma triste»: Grande discussão entre Pedro e Lídia gera o caos na casa

Secret Story
Hoje às 08:42
1

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Dois às 10
2 out, 16:30
2

Croissant à moda do Porto

1 out, 14:03
3

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
2 out, 11:41
4
01:14

Proximidade máxima: Liliana e Fábio aos beijinhos e abraços na casa de banho

Secret Story
Hoje às 10:04
5
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Secret Story
Ontem às 15:45
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Ontem às 18:02

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Secret Story
Ontem às 15:59

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Ontem às 15:32

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Secret Story
Ontem às 16:59

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Ontem às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Ontem às 13:01

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A Protegida - Após jantar afrodisíaco, é isto que acontece a Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Secret Story
Há 3h e 7min

O momento mais esperado: Pedro dá abraço emocionado à mulher, Marisa

Secret Story
Hoje às 09:23

A Fazenda - Andreia salva a vida de Alex

A Fazenda
Ontem às 22:30

Casa celebra aniversário de Marisa, mas Pedro continua lavado em lágrimas. E não é o único

Secret Story
Hoje às 09:22
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 04 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 15min

Ganha Já - 04 de outubro de 2025

Ganha Já
Há 3h e 53min

Em Família - 4 de outubro de 2025

Em Família
Hoje às 09:15

Diário da Manhã - 04 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 04 de outubro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Ontem às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Ontem às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Ontem às 09:45