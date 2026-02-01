TVI PLAYER
TVI Jornal - 1 de fevereiro de 2026
Hoje às 12:58
Com Ana Sofia Cardoso e Andreia Vale.
Mais Vistos
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
30 jan, 15:45
1
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação
1ª Companhia
24 jan, 16:57
2
04:25
Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar
1ª Companhia
Ontem às 20:57
3
Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»
Novelas
Hoje às 08:32
4
Simão Fumega
Novelas
29 jan, 16:24
5
Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos
1ª Companhia
29 jan, 12:38
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas
Dois às 10
30 jan, 15:25
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
30 jan, 14:17
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
30 jan, 10:52
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
30 jan, 10:28
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
30 jan, 15:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23
TVI PLAYER
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
Ontem às 21:30
A Protegida - Sanjay é atacado e fica incosciente
A Protegida
Ontem às 23:25
1ª Companhia - Extra - 1 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar
1ª Companhia
Ontem às 20:57
"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"
CNN Domingo
Hoje às 11:20
Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações
1ª Companhia
Ontem às 20:54
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 1 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em Família - 01 de fevereiro de 2026
Em Família
Hoje às 11:10
Missa - Igreja Matriz de Vale de Gaviões, Margem
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 1 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
1ª Companhia - A Semana - 1 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:10
1ª Companhia - Extra - 1 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy
Novelas
30 jan, 10:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?
Novelas
30 jan, 09:35
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
30 jan, 14:17
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»
Novelas
29 jan, 10:10
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23