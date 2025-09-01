TVI PLAYER
TVI Jornal - 1 de setembro de 2025
Há 3h e 35min
Com Lurdes Baeta.
Mais Vistos
Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum
Big Brother
21 jul, 11:48
1
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
Dois às 10
Hoje às 12:22
2
Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava
Dois às 10
Hoje às 08:51
3
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído
Big Brother
20 jul, 22:36
4
João Moura Caetano namorou com Catarina Miranda antes de Luíza Abreu? Adriano Silva Martins conta tudo
Big Brother
Hoje às 11:19
5
Luíza Abreu e João Moura Caetano vivem amor sem nada a esconder. As fotos mais românticas
Big Brother
5 ago, 11:16
6
EM DESTAQUE
Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»
Big Brother
Hoje às 12:20
Noivo de Maria Botelho Moniz aposta em novo projeto na televisão: «História de sacrifício, de suor»
Novelas
Hoje às 12:00
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
Dois às 10
Hoje às 12:22
Joana Diniz partilha a sua fotografia mais bonita: "olho para mim e vejo uma nova Joana"
Big Brother
Hoje às 11:34
Liliana Filipa fez anos e celebrou num paraíso de água transparente a poucas horas de Portugal
Big Brother
Hoje às 12:13
João Neves faz feito histórico em jogo de futebol e Madalena Aragão reage com mensagem enigmática
Novelas
Hoje às 11:22
TVI PLAYER
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
Big Brother
Há 3h e 39min
Big Brother - Gala - 31 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»
Dois às 10
Hoje às 10:57
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
Big Brother
Hoje às 11:16
Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado
Big Brother
Ontem às 23:05
Ana Duarte surpreendida com polémica após Big Brother Verão - Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:26
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 1 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 28min
TVI Jornal - 1 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 35min
Disputa por lugar de estacionamento termina em tiroteio
Dois às 10
Há 3h e 37min
Ana Duarte revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»
Dois às 10
Há 3h e 38min
Ana Duarte surpreendida com polémica após Big Brother Verão - Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:26
Ana Duarte sobre ligação especial com Jéssica Vieira antes do «Big Brother Verão»: «Nós éramos...»
Dois às 10
Hoje às 12:22
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?
Novelas
Hoje às 10:39
Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina
Novelas
Hoje às 11:05
Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas
Novelas
Hoje às 10:57
Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»
Novelas
Hoje às 10:24
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
28 ago, 11:13
Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?
Novelas
Hoje às 10:39