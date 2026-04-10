TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 10 de abril de 2026
Há 3h e 35min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
01:13
Emocionante: Eva chora compulsivamente e Diogo abraça-a enquanto diz o que ninguém esperava
Secret Story
Hoje às 09:11
1
Diogo reage a aproximação de Eva e Tiago. E a cara do concorrente diz tudo
Secret Story
Hoje às 09:55
2
01:33
Diogo faz pedido inusitado a Eva. A reação da concorrente é surpreendente
Secret Story
Hoje às 11:43
3
Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»
Novelas
Há 1h e 52min
4
Muito diferente de como a conhecemos. Encontrámos registos de Ana de há 6 anos
Dois às 10
Ontem às 15:00
5
02:04
Lágrimas e gritos: Liliana reúne todos, Diogo chora e o caos instala-se
Secret Story
Hoje às 12:23
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»
Secret Story
Hoje às 10:16
Menino de 11 anos com cancro terminal deixa carta de despedida: «É como um excursão da escola, mas desta vez não vou voltar»
Dois às 10
Hoje às 09:33
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e JD juntam-se em projeto emocionante
Novelas
Hoje às 10:54
Catarina e Norberto: Há futuro? A ex-concorrente deixou uma resposta enigmática: «Tudo a ser vivido com...»
Secret Story
Ontem às 17:51
Conheceram-se no BB, mas ele tinha namorada. Cá fora apaixonaram-se. E agora será que voltavam aos realities?
Secret Story
Ontem às 11:32
Filho de Bernardina Brito vive momento tenso na escola: «Não sou apologista, mas…»
Dois às 10
Ontem às 15:41
TVI PLAYER
Diogo e Ariana mais distantes do que nunca? Tentativa de aproximação da concorrente não corre como o esperado
Secret Story
Há 2h e 46min
Diogo faz pedido inusitado a Eva. A reação da concorrente é surpreendente
Secret Story
Hoje às 11:43
Secret Story - Extra - 10 de abril de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Diogo e Eva mostram-se unidos. Ariana não consegue desviar o olhar
Secret Story
Hoje às 12:13
Lágrimas e gritos: Liliana reúne todos, Diogo chora e o caos instala-se
Secret Story
Hoje às 12:23
Inédito. Ricardo João enaltece Ana e repreende Liliana
Secret Story
Há 2h e 55min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 10 de abril de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 35min
Depois de ser mãe aos 25 anos, Diana recebeu diagnóstico que a assustou: “Eu não posso ter esta doença. Isto é impensável”
Dois às 10
Hoje às 11:50
O que é a Esclerose Múltipla aos olhos de uma criança de 6 anos?
Dois às 10
Hoje às 11:39
“Eu já assinei”: Cláudio Ramos reage a petição de convidado contra a legalização de terapias de conversão sexual
Dois às 10
Hoje às 11:34
Miguel Salazar denuncia publicamente a mãe, deputada do Chega: “A maior ideóloga homofóbica deste país”
Dois às 10
Hoje às 11:33
Miguel Salazar denuncia a mãe por homofobia: “Dizia que ia acabar na prostituição e que tinha uma doença pior do que cancro”
Dois às 10
Hoje às 11:15
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rufino 'dá com a língua nos dentes' sobre o passado monstruoso de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para assumir a Tomás o que sente por Cris?
Novelas
Hoje às 09:00
A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações
Novelas
Há 3h e 17min
Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»
Novelas
Há 1h e 52min
«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio
Novelas
Há 1h e 8min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e JD juntam-se em projeto emocionante
Novelas
Hoje às 10:54