Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI Jornal - 10 de dezembro de 2025

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 10 de dezembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

Secret Story
Há 1h e 54min
1

É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela

V+ TVI
Ontem às 18:19
2

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Novelas
Ontem às 15:46
3

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

Novelas
4 ago, 15:13
4

Estava proibida de entrar no quarto dos meus pais: «Quando o fiz descobri o segredo da família»

V+ TVI
Ontem às 17:10
5

Futebolista português e famosa apresentadora vão comprar casa juntos - e esta é a mansão de 4 milhões que os conquistou

V+ TVI
Hoje às 12:08
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Contagem decrescente! Maria Botelho Moniz mostra a «preparação» para o maior desafio da sua carreira

Secret Story
Há 1h e 12min

Revelados os motivos que poderão ter levado à morte de Clara Pinto Correia

V+ TVI
Há 1h e 11min

Eva encontrou o filho de 18 anos sem vida em plena via pública: «Cheguei ao pé dele e senti a cara fria»

Dois às 10
Hoje às 12:16

Recém-solteiro, Francisco Monteiro anuncia decisão: «Focado como nunca»

Secret Story
Há 2h e 38min

Num casamento cheio de famosos, foi esta atriz portuguesa que apanhou o bouquet da noiva

Dois às 10
Hoje às 11:14

Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país

V+ TVI
Há 1h e 55min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

Secret Story
Hoje às 10:29

«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes'

Secret Story
Há 1h e 28min

A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez?

A Protegida
Ontem às 23:10

E vai mais uma beijoca! Pedro e Marisa voltam a arriscar tudo

Secret Story
Há 1h e 1min

«O reboque da Liliana»: Pedro ‘destrói’ Fábio em votação

Secret Story
Há 1h e 34min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 10 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Dois às 10
Hoje às 12:18

Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»

Dois às 10
Hoje às 11:50

Mãe viu o filho sair de casa para ir ao café e encontrou-o morto no meio da rua: «Quando cheguei ao pé dele, já estava morto»

Dois às 10
Hoje às 11:49

Lembra-se do jovem que foi assassinado em frente a uma creche? Mãe recorda: «Toquei-lhe, ele estava muito frio na cara»

Dois às 10
Hoje às 11:40

Conhecemos melhor António José Seguro, candidato à Presidência da República

Dois às 10
Hoje às 11:22
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

Novelas
Hoje às 10:38

Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco

Novelas
Hoje às 10:09

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Novelas
Hoje às 09:48

«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos

Novelas
Há 2h e 39min

«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra dura realidade das primeiras noites após ser mãe

Novelas
Há 2h e 58min

«Urgente exigir respeito»: Desabafo inesperado de Rosa Bela emociona milhares de portugueses

Novelas
Há 3h e 21min