TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
TVI Jornal - 10 de março de 2026
Há 2h e 21min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Famosa atriz perde luta contra o cancro: «Será sempre lembrada pelo amor que tinha pela vida»
V+ TVI
Há 3h e 30min
1
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava
Secret Story
Há 2h e 31min
2
Atriz Jennifer Runyon morre aos 65 anos
V+ TVI
Há 3h e 35min
3
Cláudio Ramos e João do Secret Story 10
Secret Story
Há 2h e 45min
4
«Voltar a respirar fundo»: Rita Pereira faz pausa e deixa mensagem emotiva
Novelas
Ontem às 15:11
5
Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI
Novelas
11 set 2025, 19:43
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo
Dois às 10
Ontem às 15:00
Nomeações inesperadas no Secret Story 10: quatro concorrentes em risco de expulsão e há uma novidade
Secret Story
Ontem às 22:40
Vem aí «Terra Forte»: Sammy confronta Maria de Fátima sobre descontrolo alimentar
Novelas
Hoje às 09:42
Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala
Dois às 10
Ontem às 16:00
«Um projeto novo a caminho»: Matilde Reymão tem novo projeto profissional e já mostrou imagens dos bastidores
Novelas
Ontem às 16:09
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens
Secret Story
Ontem às 16:54
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 10 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:05
Amor à Prova: André vai processar a taqueria de Ana?
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Sara avisa Hugo: «Vou-te dizer as coisas como elas são, não vou deixar de dar a minha opinião»
Secret Story
Há 58 min
Secret Story - Especial - 9 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormida» com Diogo: «Vamos ter de...»
Secret Story
Há 1h e 40min
Hilariante: Luzia surpreende colegas com a sua «booooooomba» pela primeira vez. E todos dançam
Secret Story
Hoje às 10:32
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 10 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 19min
TVI Jornal - 10 de março de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 21min
Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços
Dois às 10
Há 2h e 39min
Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»
Dois às 10
Há 3h e 29min
Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos
Dois às 10
Há 3h e 45min
"Só pensei em proteger os filhos": Fátima recorda o rasto de destruição da Depressão Kristin
Dois às 10
Há 3h e 46min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi
Novelas
Ontem às 10:57
Vem aí «Terra Forte»: Marcus fica furioso ao descobrir que o carro tem um localizador
Novelas
Ontem às 09:42
Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada
Novelas
Ontem às 11:00
“Estar longe dele…”: Noivo de Maria Botelho Moniz confessa saudades do filho em momento emotivo
Novelas
Ontem às 14:16
Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico
Novelas
7 mar, 10:23
«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal
Novelas
8 mar, 16:31