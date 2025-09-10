TVI PLAYER
TVI Jornal - 10 de setembro de 2025
Há 3h e 50min
Com Lurdes Baeta.
O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago
Big Brother
Ontem às 17:13
1
Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto
Big Brother
Hoje às 10:02
2
02:40
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
Big Brother
Hoje às 11:36
3
01:03
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda
Big Brother
Hoje às 12:32
4
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
Ontem às 12:17
5
Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação
Big Brother
Hoje às 10:10
6
O presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira tem um significado surpreendente: e nós revelamos qual
Big Brother
Ontem às 17:27
Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: «A gente não controla»
Dois às 10
Ontem às 14:59
AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam
Novelas
Ontem às 14:06
O outfit viral de Matilde Reymão que vai desaparecer das lojas rapidamente
V+ TVI
Ontem às 15:59
A rotina de cuidados que ajuda Helena Isabel a brilhar aos 73
Dois às 10
Ontem às 11:06
Bruna sai do Big Brother Verão e protagoniza o reencontro mais esperado: «71 dias de distância»
Big Brother
Ontem às 18:13
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos
Big Brother
Hoje às 11:36
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda
Big Brother
Hoje às 12:32
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex
Big Brother
Há 1h e 51min
Big Brother Verão - Extra - 10 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: Aruna deixa Virgílio sem escapatória
A Protegida
Ontem às 23:25
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
Big Brother
Ontem às 22:12
TVI - Em cima da hora - 10 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 48min
Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»
Dois às 10
Há 3h e 37min
TVI Jornal - 10 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 50min
Com apenas 17 anos, Letícia emociona-se ao falar da falta de recursos para cuidar da mãe: «Há meses em que não há»
Dois às 10
Hoje às 12:46
Ana Bela em desespero por ter de ser cuidada pela filha menor: «Sou um estorvo para ela»
Dois às 10
Hoje às 12:31
Manuel Pizarro surpreende Cristina Ferreira com presente especial e confissão: «Tenho um bocadinho de ciúmes»
Dois às 10
Hoje às 12:20
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
Hoje às 09:27
Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar
Novelas
Hoje às 09:57
Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome
Novelas
Há 46 min
Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza
Novelas
Ontem às 11:22
Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
Ontem às 12:17
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
Ontem às 10:44