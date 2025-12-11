TVI PLAYER
TVI Jornal - 11 de dezembro de 2025
Hoje às 12:58
Com Lurdes Baeta.
Mais Vistos
Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial
Dois às 10
Ontem às 14:30
1
7 peixes que deve evitar comer (e os mais saudáveis)
18 fev, 09:35
2
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Secret Story
Ontem às 15:44
3
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto
Secret Story
Ontem às 22:18
4
Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»
V+ TVI
Ontem às 12:47
5
Revelados os motivos que poderão ter levado à morte de Clara Pinto Correia
V+ TVI
Ontem às 16:27
6
EM DESTAQUE
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa
Secret Story
Há 2h e 37min
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido
Secret Story
Há 1h e 13min
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»
V+ TVI
Há 19 min
Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa
Novelas
Há 2h e 5min
«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira
Novelas
Há 3h e 35min
Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»
Dois às 10
Há 3h e 49min
TVI PLAYER
Marisa emociona-se ao contar história de Natal em família. Esta foi a reação de Pedro
Secret Story
Há 2h e 9min
Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos
Secret Story
Hoje às 14:00
A Protegida: JD cada vez mais perto de se lembrar de Mariana
A Protegida
Ontem às 23:15
Terra Forte: Confronto brutal entre Flor e Maria de Fátima termina de forma chocante
Terra Forte
Ontem às 22:15
Secret Story 9 - Especial - 10 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 11 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 11 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Até aos 7 anos, filho de Eliana cresceu sem problemas. tudo mudou e Afonso não consegue integrar-se na escola
Dois às 10
Hoje às 11:57
Pais denunciam episódio em escola com o filho autista: funcionária terá dito que não recebe o suficiente para "aturar" crianças como o Afonso
Dois às 10
Hoje às 11:48
Pais denunciam maus-tratos ao filho na escola. Afonso, de 9 anos, terá sido trancado numa sala e agredido
Dois às 10
Hoje às 11:43
Alberto Lopes garante proporcionar encontros depois da morte: «Uma espécie de sonho guiado»
Dois às 10
Hoje às 11:41
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater
Novelas
Hoje às 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar fazem as pazes?
Novelas
Hoje às 09:59
Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos
Novelas
Hoje às 10:16
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Há 1h e 36min
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Hoje às 09:38
Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?
Novelas
Hoje às 09:32