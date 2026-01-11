TVI PLAYER
TVI Jornal - 11 de janeiro de 2026
Hoje às 12:58
Com Ana Sofia Cardoso
Mais Vistos
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
1
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
1ª Companhia
Hoje às 18:14
2
De semblante fechado e de olhar vazio: este ex-concorrente carregou o caixão de Maycon Douglas
1ª Companhia
Há 3h e 52min
3
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
9 jan, 09:44
4
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 18:48
5
Elisa Lisboa
Novelas
9 jan, 09:33
6
EM DESTAQUE
Família e amigos cumprem "último pedido" no funeral de Maycon Douglas
1ª Companhia
Hoje às 17:33
pri
Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada
Dois às 10
Hoje às 09:41
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
1ª Companhia
Hoje às 18:14
«Há coisas que só o coração pode guardar»: Cristina Ferreira vive experiência incrível em férias românticas
1ª Companhia
Ontem às 20:59
Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão
Novelas
Hoje às 08:34
Reencontrei o meu amor da juventude no casamento da minha filha: «Nunca imaginei que a mãe do noivo fosse ela»
V+ TVI
Ontem às 09:26
TVI PLAYER
Amor à Prova: Nico está desaparecido
Amor à Prova
Ontem às 21:35
A Protegida: Clarice vira-se contra Mónica?
A Protegida
Ontem às 22:55
Num momento de luto e de dor, recrutas unem-se para apoiar colega que se desfaz em lágrimas
1ª Companhia
9 jan, 14:01
Amor à Prova: Tomás pressiona Cris para se manter afastado do filho
Amor à Prova
9 jan, 22:00
Só rir! Perdido nos seus pensamentos, Filipe Delgado faz expressões hilariantes e torna-se viral
1ª Companhia
Ontem às 23:22
Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico
Amor à Prova
8 jan, 21:55
A ACONTECER
TVI Jornal - 11 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em Família - 11 de janeiro de 2026
Em Família
Hoje às 11:20
Missa - Igreja da Santíssima Trindade
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 11 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
1ª Companhia - A Semana - 10 de janeiro de 2025
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Após 20 cirurgias, Luciana prova que a beleza está além das cicatrizes que tem no rosto
Momento certo
Ontem às 23:59
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem
Novelas
9 jan, 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy
Novelas
9 jan, 08:56
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
9 jan, 09:44
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias
Novelas
9 jan, 10:02
“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão
Novelas
9 jan, 15:09
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09