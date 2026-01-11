Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 11 de janeiro de 2026

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 11 de janeiro de 2026 - TVI

Com Ana Sofia Cardoso

Mais Vistos

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
1

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

1ª Companhia
Hoje às 18:14
2

De semblante fechado e de olhar vazio: este ex-concorrente carregou o caixão de Maycon Douglas

1ª Companhia
Há 3h e 52min
3

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44
4

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
5

Elisa Lisboa

Novelas
9 jan, 09:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Família e amigos cumprem "último pedido" no funeral de Maycon Douglas

1ª Companhia
Hoje às 17:33

pri Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada

Dois às 10
Hoje às 09:41

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

1ª Companhia
Hoje às 18:14

«Há coisas que só o coração pode guardar»: Cristina Ferreira vive experiência incrível em férias românticas

1ª Companhia
Ontem às 20:59

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Novelas
Hoje às 08:34

Reencontrei o meu amor da juventude no casamento da minha filha: «Nunca imaginei que a mãe do noivo fosse ela»

V+ TVI
Ontem às 09:26

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico está desaparecido

Amor à Prova
Ontem às 21:35

A Protegida: Clarice vira-se contra Mónica?

A Protegida
Ontem às 22:55

Num momento de luto e de dor, recrutas unem-se para apoiar colega que se desfaz em lágrimas

1ª Companhia
9 jan, 14:01

Amor à Prova: Tomás pressiona Cris para se manter afastado do filho

Amor à Prova
9 jan, 22:00

Só rir! Perdido nos seus pensamentos, Filipe Delgado faz expressões hilariantes e torna-se viral

1ª Companhia
Ontem às 23:22

Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico

Amor à Prova
8 jan, 21:55
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 11 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Em Família - 11 de janeiro de 2026

Em Família
Hoje às 11:20

Missa - Igreja da Santíssima Trindade

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 11 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

1ª Companhia - A Semana - 10 de janeiro de 2025

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Após 20 cirurgias, Luciana prova que a beleza está além das cicatrizes que tem no rosto

Momento certo
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09