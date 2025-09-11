TVI PLAYER
TVI Jornal - 11 de setembro de 2025
Há 3h e 38min
Com Lurdes Baeta.
Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»
Novelas
9 set, 12:17
1
Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»
Novelas
25 jun, 15:39
2
Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs
Novelas
9 set, 12:51
3
Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui
Novelas
12 ago 2024, 14:47
4
O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago
Big Brother
9 set, 17:13
5
Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola
V+ TVI
8 set, 12:34
6
Já sabemos detalhes do casamento de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão. E isto é o que não pode mesmo faltar
V+ TVI
Há 3h e 42min
Influencer portuguesa visitou-nos com vestido igual ao de Margarida Corceiro. E é incrível
Dois às 10
Hoje às 12:15
Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs
Big Brother
Há 3h e 34min
Vem aí em «A Fazenda»: Ciente do mal que fez, Joel entrega-se à polícia?
Novelas
Hoje às 10:39
Nome da nova cadela de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez indigna muçulmanos: «É um insulto à religião»
V+ TVI
Hoje às 12:19
Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»
Big Brother
Hoje às 11:16
Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral
Big Brother
Ontem às 20:13
Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»
Big Brother
Há 1h e 45min
Conheça Romeu, o «mini explorerssauru» que conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Dois às 10
Hoje às 10:23
A Protegida: Beijo de Hector a Mariana acaba mal
A Protegida
Ontem às 23:25
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»
Big Brother
Hoje às 00:37
Big Brother Verão - Extra - 11 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
TVI - Em cima da hora - 11 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 36min
TVI Jornal - 11 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 38min
Detido homem que oferecia 500 euros por cabeça de brasileiros mortos
Dois às 10
Há 3h e 47min
Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma
Dois às 10
Hoje às 12:16
Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»
Dois às 10
Hoje às 12:04
Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
Ontem às 09:27
Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar
Novelas
Ontem às 09:57
«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem
Novelas
Há 1h e 49min
«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida
Novelas
Há 1h e 53min
«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar
Novelas
Há 1h e 28min
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44