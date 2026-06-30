Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Vanessa mostra-se surpreendida com ex-concorrente do Big Brother Verão: «Já percebi que veio cá para fora contra mim»
Dois às 10
Há 3h e 38min
Cristina Ferreira confronta Vanessa sobre Boris: «A tua cabeça bloqueava porque ele era casado?»
Dois às 10
Há 3h e 54min
Fora do Big Brother Verão, Vanessa esclarece intimidade com Boris: «Foi um erro meu e dele»
Dois às 10
Há 3h e 59min
«Criadora do Pipy»: Cristina Ferreira comenta palavras de Diogo Cunha em relação a si
Dois às 10
Hoje às 10:22
Cristina Ferreira sobre comportamento de concorrente no Big Brother All Stars: «Acho que já podemos passar o nível do permitido»
Dois às 10
Hoje às 10:22
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage
Big Brother
Há 3h e 55min
Fora do Big Brother Verão, Vanessa vê imagens e comenta relação com Boris: «Infelizmente, não posso voltar atrás»
Dois às 10
Há 3h e 7min
Um casamento em queda, um desaparecimento e uma morte à vista: Tudo sobre o quarto episódio de «Coração de Mãe»
Novelas
Ontem às 10:14
«Não publicadas»: Cristina Ferreira mostra imagens inéditas e há um pormenor que salta à vista
Dois às 10
Hoje às 09:34
TVI PLAYER
Cristina Ferreira comenta utilização do seu nome nas provocações dos concorrentes a Francisco Monteiro
Dois às 10
Hoje às 10:03
Aos 36 anos, Renato Seabra surge com uma imagem muito diferente após 15 anos na prisão
V+ Fama
Há 3h e 36min
Catarina Miranda conta a história completa da relação com Francisco Monteiro. E envolve Afonso Leitão
Big Brother
Ontem às 23:49
A ACONTECER
Vanessa mostra-se surpreendida com ex-concorrente do Big Brother Verão: «Já percebi que veio cá para fora contra mim»
Dois às 10
Há 3h e 38min
NOVELAS
A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística
Novelas
Hoje às 11:17
Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero
Novelas
Hoje às 10:22
O testemunho marcantes de Rosa do Canto sobre ser mãe: «Perguntei à minha mãe se ela gostava mais dos meus irmãos. Ela respondeu…»
Coração de mãe
Há 3h e 42min
Momento inesperado em «A Madrasta»: Cajó encontra criança fugida e decide acolhê-la
A Madrasta
Ontem às 23:53