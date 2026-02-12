Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 12 de fevereiro de 2026

Há 2h e 24min
TVI Jornal - 12 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Sara Pinto.

Mais Vistos

Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam

Dois às 10
Há 3h e 11min
1

Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais

V+ TVI
Ontem às 13:05
2

Instrutor Marques

Dois às 10
23 jan, 09:50
3
01:26

Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade

Dois às 10
Hoje às 10:43
4
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Dois às 10
Hoje às 10:24
5

Rodrigo

Dois às 10
Ontem às 10:20
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»

Dois às 10
Há 3h e 29min

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália provoca Tomás com insinuações perigosas sobre Alice

Novelas
Hoje às 10:43

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Dois às 10
Há 3h e 59min

Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI

V+ TVI
Ontem às 17:36

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

1ª Companhia
Ontem às 18:43

“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país

Novelas
Ontem às 16:04

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris enfrenta Tomás com uma forte acusação

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Com dezenas de feridas e sem um diagnóstico, Luís dorme sentado num cadeirão há mais de um ano

Dois às 10
Há 3h e 34min

Instrutor Marques sobre Filipe Delgado: “É autêntico, é muito genuíno, ele não faz qualquer tipo de papel”

Dois às 10
Hoje às 11:03

Em lágrimas, menino de 9 anos que chamou o INEM recorda desmaio da mãe: "Achei que estava morta"

Dois às 10
Há 3h e 59min

Instrutor Marques não contém o riso ao assistir aos melhores momentos de Filipe Delgado

Dois às 10
Hoje às 10:46

Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade

Dois às 10
Hoje às 10:43
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 12 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 22min

TVI Jornal - 12 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 24min

Com dezenas de feridas e sem um diagnóstico, Luís dorme sentado num cadeirão há mais de um ano

Dois às 10
Há 3h e 34min

Luís tem dezenas de feridas incapacitantes nas pernas e desespera por saber a causa

Dois às 10
Há 3h e 43min

Rodrigo, menino que chamou o INEM, faz confissão: “Enerva-me um pouco”

Dois às 10
Há 3h e 46min

Rodrigo não contém lágrimas ao recordar surpresa do INEM

Dois às 10
Há 3h e 47min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido

Novelas
Hoje às 09:25

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se

Novelas
Hoje às 10:21

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Novelas
Ontem às 15:57

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Novelas
Ontem às 14:56

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Novelas
Hoje às 08:56