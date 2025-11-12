Ganhe 5000€ em cartão!
TVI Jornal - 12 de novembro de 2025

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 12 de novembro de 2025 - TVI

Com Andreia Vale.

Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente

V+ TVI
Hoje às 11:43
1
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

Secret Story
Hoje às 13:07
2

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Novelas
10 nov, 12:26
3

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
4

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Novelas
Hoje às 10:46
5
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Secret Story
Hoje às 11:22
6
EM DESTAQUE

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Secret Story
Há 3h e 1min

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante

Secret Story
Há 3h e 24min

No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Secret Story
Hoje às 14:21

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Novelas
Há 3h e 19min

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Novelas
Hoje às 14:38

TVI PLAYER

Terra Forte: Flor fica em pânico ao saber que Rosinha namora com o irmão

Terra Forte
Ontem às 22:10

Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril

TVI Jornal
Ontem às 13:36

Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui

Secret Story
Há 1h e 16min

A Protegida: Segredo de Mariana e JD é descoberto

A Protegida
Ontem às 23:10

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

Secret Story
Há 1h e 48min

Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz

Secret Story
Há 49 min
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 12 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 12 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Bombeira violada e agredida dentro do quartel - Vítima e agressor eram amigos e colegas

Dois às 10
Hoje às 12:40

Encontro romântico marcado através de aplicação acaba em pesadelo

Dois às 10
Hoje às 12:31

Cristina Ferreira é «substituída» em direto: «A Cristina já vem, foi dar um recado»

Dois às 10
Hoje às 11:53

O convidado de apenas 7 anos que encantou Cristina Ferreira

Dois às 10
Hoje às 11:48
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Novelas
Hoje às 09:02

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

Novelas
Hoje às 10:00

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Novelas
Hoje às 14:38

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Novelas
Hoje às 15:00

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Novelas
Há 3h e 3min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Novelas
Hoje às 10:24