TVI Jornal - 12 de setembro de 2025
Há 3h e 53min
Com Lurdes Baeta.
Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»
V+ TVI
Ontem às 16:33
1
Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar
Big Brother
Ontem às 19:19
2
Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»
Novelas
2 set, 11:46
3
«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente
Novelas
Ontem às 16:03
4
Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar
Dois às 10
10 set, 15:30
5
Dá banho, veste e alimenta a mãe. Aos 17 anos, Letícia é cuidadora e ainda gere o pouco dinheiro que têm
Dois às 10
10 set, 17:14
6
Look de Cristina Ferreira arrasou. E a peça que mais sobressaiu foi-lhe oferecida por Manuel Luís Goucha
Dois às 10
Há 3h e 15min
Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam
Novelas
Hoje às 08:42
«Quem colocou esta foto não merece ser feliz»: Rúben Neves reage a especulações com a viúva de Diogo Jota e defende o seu casamento
V+ TVI
Há 2h e 29min
Saiba quem se juntou a Bruna Gomes na apresentação da grelha da TVI: e até a levou para casa
Big Brother
Hoje às 12:39
No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção
Dois às 10
Hoje às 10:08
Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»
Big Brother
Ontem às 21:53
TVI PLAYER
O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»
Big Brother
Ontem às 22:31
Afonso manda farpa a Miranda: «Eu e a Jéssica estamos fartos de te ouvir»
Big Brother
Há 3h e 50min
A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»
Big Brother
Há 2h e 24min
A Protegida: José Diogo é atacado
A Protegida
Ontem às 23:20
Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva»
Big Brother
Há 2h e 46min
Big Brother Verão - Especial - 11 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
TVI - Em cima da hora - 12 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 51min
Detido padrasto que abusou sexualmente do enteado durante cinco anos
Dois às 10
Há 3h e 39min
Após anos de maus tratos pelos pais biológicos, Patrícia foi adotada: «A minha vida começou aos sete anos»
Dois às 10
Há 3h e 50min
TVI Jornal - 12 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 53min
Patrícia recorda maus tratos dos pais biológicos: «Fizeram-me, mas não são meus pais»
Dois às 10
Hoje às 12:50
Marcas para a vida: Pais biológicos queimavam Patrícia com cigarros e aplicavam castigos cruéis
Dois às 10
Hoje às 12:49
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites
Novelas
Ontem às 19:43
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
10 set, 09:27
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico
Novelas
Ontem às 19:10
Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'
Novelas
Ontem às 19:33
«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida
Novelas
Ontem às 14:43
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44