TVI Jornal - 12 de setembro de 2025

Há 3h e 53min
TVI Jornal - 12 de setembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»

V+ TVI
Ontem às 16:33
1

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Big Brother
Ontem às 19:19
2

Sofia Arruda desabafa sobre período difícil: «Agosto foi intenso. Dei colo e precisei de colo»

Novelas
2 set, 11:46
3

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Novelas
Ontem às 16:03
4

Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

Dois às 10
10 set, 15:30
5

Dá banho, veste e alimenta a mãe. Aos 17 anos, Letícia é cuidadora e ainda gere o pouco dinheiro que têm

Dois às 10
10 set, 17:14
6
EM DESTAQUE

Look de Cristina Ferreira arrasou. E a peça que mais sobressaiu foi-lhe oferecida por Manuel Luís Goucha

Dois às 10
Há 3h e 15min

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

Novelas
Hoje às 08:42

«Quem colocou esta foto não merece ser feliz»: Rúben Neves reage a especulações com a viúva de Diogo Jota e defende o seu casamento

V+ TVI
Há 2h e 29min

Saiba quem se juntou a Bruna Gomes na apresentação da grelha da TVI: e até a levou para casa

Big Brother
Hoje às 12:39

No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção

Dois às 10
Hoje às 10:08

Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

Big Brother
Ontem às 21:53

TVI PLAYER

O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»

Big Brother
Ontem às 22:31

Afonso manda farpa a Miranda: «Eu e a Jéssica estamos fartos de te ouvir»

Big Brother
Há 3h e 50min

A cara de pânico é real. Miranda grita aos céus planos com Afonso: «Vamos ser...»

Big Brother
Há 2h e 24min

A Protegida: José Diogo é atacado

A Protegida
Ontem às 23:20

Afonso reage ao 'estalo' de Miranda: «Foi com maldade, armas-te em parva»

Big Brother
Há 2h e 46min

Big Brother Verão - Especial - 11 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 12 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 51min

Detido padrasto que abusou sexualmente do enteado durante cinco anos

Dois às 10
Há 3h e 39min

Após anos de maus tratos pelos pais biológicos, Patrícia foi adotada: «A minha vida começou aos sete anos»

Dois às 10
Há 3h e 50min

TVI Jornal - 12 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 53min

Patrícia recorda maus tratos dos pais biológicos: «Fizeram-me, mas não são meus pais»

Dois às 10
Hoje às 12:50

Marcas para a vida: Pais biológicos queimavam Patrícia com cigarros e aplicavam castigos cruéis

Dois às 10
Hoje às 12:49
NOVELAS

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
Ontem às 19:43

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
10 set, 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
Ontem às 19:10

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
Ontem às 19:33

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
Ontem às 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44