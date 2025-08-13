O Secret Story está de volta!
TVI Jornal - 13 de agosto de 2025

Há 2h e 36min
TVI Jornal - 13 de agosto de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
Ontem às 11:16
Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto à mão armada e com os filhos presentes no local. Veja aqui o vídeo

Big Brother
Há 3h e 43min
03:09

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Dois às 10
Há 3h e 14min
Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Big Brother
Ontem às 19:55
Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

Big Brother
24 jun, 10:12
Esta praia fluvial é um paraíso secreto, com água morna que chega aos 25 graus

V+ TVI
Ontem às 12:38
É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa

V+ TVI
7 ago, 09:57

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

Big Brother
Ontem às 08:54

Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez

Ontem às 09:45

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Novelas
Ontem às 09:59

Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Dois às 10
Ontem às 10:19

Nome de uma das filhas de famoso jogador do Sporting parece homenagear outro grande clube

V+ TVI
Hoje às 11:28

Dois às 10 - Bruno de Carvalho defende-se após expulsão do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Cristina Ferreira confronta Bruno de Carvalho: «Passa para além daquilo que é permitido!»

Dois às 10
Há 3h e 54min

Última hora: Afonso Leitão e Catarina Miranda acusam Viriato Quintela de agressão

Big Brother
Ontem às 23:29

Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:05
TVI - Em cima da hora - 13 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 29min

