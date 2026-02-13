TVI PLAYER
TVI Jornal - 13 de fevereiro de 2026
Há 3h e 14min
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»
Dois às 10
Hoje às 11:45
1
Márcia Soares e Francisco Monteiro
Dois às 10
Hoje às 09:08
2
03:59
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”
Dois às 10
Hoje às 09:57
3
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens
1ª Companhia
27 jan, 10:02
4
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»
1ª Companhia
Hoje às 11:54
5
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
V+ TVI
11 fev, 13:05
6
EM DESTAQUE
A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder
Dois às 10
Há 1h e 38min
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
Hoje às 10:02
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto
1ª Companhia
Há 3h e 52min
Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional
Dois às 10
Ontem às 15:48
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»
1ª Companhia
Hoje às 11:24
O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»
Novelas
Ontem às 16:22
TVI PLAYER
Francisco Monteiro e Marcia Soares explicam estado da relação - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 58min
Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher
Dois às 10
Há 3h e 34min
Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
Dois às 10
Hoje às 11:31
Dois às 10 - Marcia Soares e Francisco Monteiro explicam aproximação
Dois às 10
Hoje às 09:50
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
Dois às 10
Hoje às 12:05
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Pai pede guarda total após depressão pós-parto severa impedir vínculo entre mãe e filha
A Sentença
Há 21 min
TVI - Em cima da hora - 13 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 12min
TVI Jornal - 13 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 3h e 14min
Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher
Dois às 10
Há 3h e 34min
Palavras de homem que matou os filhos 8 e 12 anos antes do homicídio causam choque
Dois às 10
Há 3h e 34min
“É assustador”. Cristina Ferreira reage a caso de homem que matou os dois filhos por vingança contra a mulher
Dois às 10
Há 3h e 38min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?
Novelas
Hoje às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Novelas
Hoje às 09:34
Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras
Novelas
Ontem às 15:11
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
Hoje às 10:02