TVI Jornal - 13 de outubro de 2025

Há 2h e 57min
TVI Jornal - 13 de outubro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados

Secret Story
Hoje às 10:19

«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 1h e 13min

Dolores Aveiro 'apanhada' na Primark. E o que a mãe de Cristiano Ronaldo comprou surpreendeu os outros clientes

V+ TVI
Há 3h e 35min

David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio

Novelas
Há 1h e 24min

O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

Secret Story
Hoje às 00:49

Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

Novelas
Hoje às 11:04

Secret Story 9 - Gala - 12 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 22:00

«Podes perder pessoas...» Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante

V+ Fama
Há 3h e 49min

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Secret Story
Hoje às 08:26

A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável

A Fazenda
11 out, 23:30

Liliana discute com Ana Cristina e atira: «Eu sou popular, sou a show da poderosa»

Secret Story
Há 2h e 58min

Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa

Secret Story
Hoje às 00:35
TVI Jornal - 13 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 57min

Cristina Ferreira cumplicia reencontro de Lídia com pessoa especial

Dois às 10
Hoje às 11:24

Manuel Luís Goucha arranca gargalhadas com desabafo: «Ele é tão elegante mas ao domingo estraga-se um bocado!»

Funtástico
Hoje às 10:09

Manuel Luís Goucha provoca convidado: «Outro com a mania que é novo!» - Saiba de quem se trata!

Funtástico
Hoje às 10:02

Inconfidência em direto! Goucha brinca com António Leal e Silva: «Vai ficar tipo múmia»

Funtástico
Hoje às 09:59

Manuel Luís Goucha desabafa sobre o seu fim-de-semana: «Estavam a olhar para mim como vacas para um palácio»

Funtástico
Hoje às 09:54
Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

Novelas
Hoje às 09:38

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

Novelas
Ontem às 14:38

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
11 out, 08:35

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Novelas
Ontem às 08:39

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

Novelas
Hoje às 08:54