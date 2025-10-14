TVI PLAYER
TVI Jornal - 14 de outubro de 2025
Há 3h e 20min
Com Lurdes Baeta.
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
Dois às 10
Ontem às 16:00
1
Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar
21 jan, 11:16
2
Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem
Dois às 10
Ontem às 15:30
3
Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show
Secret Story
Há 3h e 2min
4
Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!
Novelas
Ontem às 08:54
5
Zé, ex-noivo de Liliana, no seu novo emprego
Dois às 10
Ontem às 10:37
6
Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»
Dois às 10
Hoje às 11:37
«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?
Novelas
Hoje às 12:03
Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta
Novelas
Hoje às 09:32
Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou depois do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:52
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares
Secret Story
Ontem às 16:50
«Uma partilha difícil...»: Eduardo Madeira abre o coração sobre diagnóstico da filha mais nova
V+ TVI
Ontem às 16:40
A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel
A Fazenda
Ontem às 23:00
Secret Story 9 - Extra - 14 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Secret Story 9 - Especial - 13 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:42
Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:47
Turista português resgatado seminu de túnel em Istambul. Estava perdido e sem passaporte
TVI Jornal
Há 1h e 59min
A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar
A Protegida
10 out, 23:30
TVI - Em cima da hora - 14 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 18min
TVI Jornal - 14 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 20min
Aconteceu em cidade portuguesa: menina em choque e aos gritos quando passeava o cão e encontrou um jovem assassinado na rua
Dois às 10
Há 3h e 49min
Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou após o «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:52
Lídia sobre Liliana: «Ela seria criticada de qualquer das formas!»
Dois às 10
Hoje às 11:50
Lídia revela quem mais a enervou dentro da casa: «É boa no poder de argumentação sentada no sofá!»
Dois às 10
Hoje às 11:50
Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?
Novelas
Ontem às 09:38
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas
Novelas
12 out, 14:38
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
11 out, 08:35
Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»
Novelas
12 out, 08:39
Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!
Novelas
Ontem às 08:54