TVI Jornal - 15 de agosto de 2025
Hoje às 12:58
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»
Dois às 10
13 ago, 08:39
1
Amor, caminhadas e treinos: o fim de semana perfeito de Cristina Ferreira começou nesta praia
Dois às 10
21 jul, 16:32
2
Encontrado morto jovem de 22 anos desaparecido em Vila Nova de Gaia
Dois às 10
Hoje às 09:04
3
Agora é que foi. Ana Duarte expõe tudo sobre vida de Catarina Miranda: «No teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti e...»
Big Brother
Há 1h e 45min
4
10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro
Dois às 10
Ontem às 08:57
5
Lembra-se da Maria, do "MasterChef Júnior"? Hoje tem quase 20 anos, vive no estrangeiro e é atriz
27 nov 2023, 18:21
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
Ontem às 16:35
Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»
Big Brother
Ontem às 12:18
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
Ontem às 14:13
Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»
Novelas
Ontem às 16:03
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Dois às 10
Ontem às 16:00
Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha
Novelas
Ontem às 11:13
TVI PLAYER
Revelações íntimas abalam a casa: concorrentes contam tudo sobre a primeira vez
Big Brother
Ontem às 22:19
Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final
Big Brother
Há 1h e 20min
A Protegida - Rui e Margarida reconciliam-se?
A Protegida
Ontem às 23:10
Cristina Ferreira questiona o irmão de Afonso Leitão: «Gostam dessa ligação com a Miranda?»
Dois às 10
Hoje às 11:47
Picardias sem fim. Jéssica dedica musica a Miranda- «Ciumenta assim nenhum homem te aguenta»
Big Brother
Hoje às 11:29
Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»
Big Brother
Hoje às 12:33
A ACONTECER
TVI Jornal - 15 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Participou num reality show na TVI em 2021, mas só agora decidiu partilhar a sua verdadeira história
Dois às 10
Hoje às 11:59
Antiga participante de reality show regressa à televisão quatro anos depois: «É difícil ver as imagens»
Dois às 10
Hoje às 11:53
Cristina Ferreira questiona o irmão de Afonso Leitão: «Gostam dessa ligação com a Miranda?»
Dois às 10
Hoje às 11:47
Mãe de Fábio Paim sobre a participação do filho em conteúdos para maiores de idade: «Não achei bem»
Dois às 10
Hoje às 11:39
Cristina Ferreira questiona mãe de Fábio Paim: «Com que espírito é que se visita um filho na prisão?»
Dois às 10
Hoje às 11:39
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
Ontem às 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
Ontem às 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
Ontem às 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
Ontem às 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10