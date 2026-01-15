TVI PLAYER
TVI Jornal - 15 de janeiro de 2026
Hoje às 12:58
Com Sara Pinto.
Mais Vistos
Fora do Secret Story, as fotografias ousadas de Liliana dão que falar! Veja todas aqui
Secret Story
3 out 2024, 15:41
1
Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois
Secret Story
13 jan, 22:00
2
Ranking de Popularidade: Há uma concorrente em «queda livre» na segunda semana da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 14:08
3
O que une esta recruta da Primeira Companhia a Liliana Almeida? A relação é forte e há fotos que o comprovam
1ª Companhia
1 jan, 21:41
4
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»
1ª Companhia
Hoje às 11:19
5
Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI
Dois às 10
Hoje às 15:36
6
EM DESTAQUE
O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 12:55
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber
1ª Companhia
Hoje às 12:12
Desafiado por Leandro, Cláudio Ramos responde ao ex-concorrente do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 10:58
«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração
Novelas
Hoje às 14:04
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor
1ª Companhia
Hoje às 10:21
Desvalorizou uma dor de cabeça e acabou por sofrer um AVC aos 21 anos: «Tive a vida por um fio»
Dois às 10
Hoje às 12:01
TVI PLAYER
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
Ontem às 22:10
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
Bom dia Alegria
Hoje às 11:05
Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida
1ª Companhia
Hoje às 15:50
Terra Forte: António fica entre a vida e a morte?
Terra Forte
Ontem às 23:00
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Há 1h e 31min
Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico
Amor à Prova
12 jan, 22:00
A ACONTECER
Intuição - Veja o episódio aqui
Intuição
Há 2h e 32min
Cláudio Ramos rendido ao "Nico" de «Amor à Prova»: a reação que encantou todos
Dois às 10
Hoje às 15:27
Salvador Biernat, o "Nico" de «Amor à Prova», quer seguir os passos dos pais artistas?
Dois às 10
Hoje às 15:21
Na frente do "filho" da novela «Amor à Prova», Mafalda Marafusta faz revelação inesperada
Dois às 10
Hoje às 15:18
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão
Novelas
Hoje às 09:27
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se
Novelas
Hoje às 08:54
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
Hoje às 15:23
«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração
Novelas
Hoje às 14:04
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
Ontem às 11:38
Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões
Novelas
Hoje às 10:22