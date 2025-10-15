TVI PLAYER
TVI Jornal - 15 de outubro de 2025
Há 3h e 43min
Com Lurdes Baeta.
01:27
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
Secret Story
Hoje às 12:30
1
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente
Secret Story
Ontem às 20:02
2
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
Dois às 10
13 out, 16:00
3
Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar
21 jan, 11:16
4
Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer
Dois às 10
13 out, 16:30
5
Últimos episódios A Fazenda: Mafalda já sabe quem a tentou matar com a cobra. E, não é quem espera
Novelas
Hoje às 09:30
6
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz
Secret Story
Hoje às 10:42
Vem aí em «A Protegida»: Depois de fazerem amor, Mariana e JD tomam decisão muito esperada
Novelas
Hoje às 11:16
Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos
Dois às 10
Hoje às 10:34
«Terra Forte»: Vilã e manipuladora, a personagem de Rita Pereira promete dar que falar
Novelas
Hoje às 10:20
Fábio, Liliana e Zé. Atriz da TVI apoia ex-noivo: «Ele livrou-se de uma pessoa que não gosta dele»
V+ TVI
Há 3h e 36min
Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»
Dois às 10
Hoje às 09:10
Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém
Secret Story
Há 55 min
Secret Story 9 - Extra - 15 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Marisa defende marido dos comentários de Ana com unhas e dentes: «Isso é ser agressivo»
Secret Story
Há 1h e 54min
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa
Secret Story
Hoje às 12:30
Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria
Secret Story
Há 56 min
Segundos depois destas imagens, o Hamas executou oito "colaboradores" de Israel
Ontem às 20:25
Kim Kardashian volta a chocar o mundo com novo lançamento
Dois às 10
Há 41 min
TVI - Em cima da hora - 15 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 41min
TVI Jornal - 15 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 43min
Bombeiros encontram corpo de idoso rodeado de pombas e insetos. Estava morto há 15 anos
Dois às 10
Há 3h e 53min
«Contarás comigo nessa altura». Cristina Ferreira recebe apoio se um dia quiser ser presidente da República
Dois às 10
Hoje às 12:36
Turista americano assassinado à facada no Estoril. E o noivo assistiu a tudo
Dois às 10
Hoje às 12:35
Últimos episódios A Fazenda: Mafalda já sabe quem a tentou matar com a cobra. E, não é quem espera
Novelas
Hoje às 09:30
«Terra Forte»: Vilã e manipuladora, a personagem de Rita Pereira promete dar que falar
Novelas
Hoje às 10:20
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
Ontem às 09:41
Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»
Novelas
Há 38 min
Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa
Novelas
Ontem às 16:48
Últimos episódios «A Fazenda»: Reencontro explosivo entre Eva e Talu termina aos beijos
Novelas
Hoje às 08:54