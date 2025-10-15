Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
TVI Jornal - 15 de outubro de 2025

Há 3h e 43min
TVI Jornal - 15 de outubro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

EM DESTAQUE

Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

Secret Story
Hoje às 10:42

Vem aí em «A Protegida»: Depois de fazerem amor, Mariana e JD tomam decisão muito esperada

Novelas
Hoje às 11:16

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Dois às 10
Hoje às 10:34

«Terra Forte»: Vilã e manipuladora, a personagem de Rita Pereira promete dar que falar

Novelas
Hoje às 10:20

Fábio, Liliana e Zé. Atriz da TVI apoia ex-noivo: «Ele livrou-se de uma pessoa que não gosta dele»

V+ TVI
Há 3h e 36min

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Dois às 10
Hoje às 09:10

TVI PLAYER

Marisa partilha pista com Pedro Jorge e Leandro intervém

Secret Story
Há 55 min

Secret Story 9 - Extra - 15 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Marisa defende marido dos comentários de Ana com unhas e dentes: «Isso é ser agressivo»

Secret Story
Há 1h e 54min

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa

Secret Story
Hoje às 12:30

Avião para Pedro gera drama. Reação de Marisa deixa concorrente em fúria

Secret Story
Há 56 min

Segundos depois destas imagens, o Hamas executou oito "colaboradores" de Israel

Ontem às 20:25
A ACONTECER

Kim Kardashian volta a chocar o mundo com novo lançamento

Dois às 10
Há 41 min

TVI - Em cima da hora - 15 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 41min

TVI Jornal - 15 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 43min

Bombeiros encontram corpo de idoso rodeado de pombas e insetos. Estava morto há 15 anos

Dois às 10
Há 3h e 53min

«Contarás comigo nessa altura». Cristina Ferreira recebe apoio se um dia quiser ser presidente da República

Dois às 10
Hoje às 12:36

Turista americano assassinado à facada no Estoril. E o noivo assistiu a tudo

Dois às 10
Hoje às 12:35
NOVELAS

Últimos episódios A Fazenda: Mafalda já sabe quem a tentou matar com a cobra. E, não é quem espera

Novelas
Hoje às 09:30

«Terra Forte»: Vilã e manipuladora, a personagem de Rita Pereira promete dar que falar

Novelas
Hoje às 10:20

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
Ontem às 09:41

Companheiro de Rita Pereira está de luto: «Descanse em paz»

Novelas
Há 38 min

Bárbara Norton de Matos é assaltada à porta de casa

Novelas
Ontem às 16:48

Últimos episódios «A Fazenda»: Reencontro explosivo entre Eva e Talu termina aos beijos

Novelas
Hoje às 08:54