Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

TVI Jornal - 15 de setembro de 2025

Hoje às 12:58
TVI Jornal - 15 de setembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 23:10
1

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Secret Story
Ontem às 21:35
2

Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez

Secret Story
Hoje às 11:47
3

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Secret Story
Ontem às 18:40
4

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Big Brother
20 ago, 19:33
5

Quem diria? Novo concorrente do Secret Story é irmão de craque português

Secret Story
Hoje às 13:01
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros

Secret Story
Há 2h e 40min

Cumplicidade dentro e fora dos ecrãs: Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam inseparáveis

Secret Story
Há 2h e 20min

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Novelas
Hoje às 13:09

Sem rodeios, Jéssica Vieira revela o que sente por Afonso Leitão. E a resposta é impressionante

Secret Story
Há 3h e 6min

Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

Dois às 10
Há 3h e 11min

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos

Novelas
Hoje às 10:57

TVI PLAYER

Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Dois às 10
Hoje às 11:48

«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica

Big Brother
13 set, 17:53

«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»

Dois às 10
Hoje às 13:03

«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

Secret Story
Há 1h e 11min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 15 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»

Dois às 10
Hoje às 13:03

TVI Jornal - 15 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo

Dois às 10
Hoje às 12:53

Como o «Big Brother Verão» mudou Jéssica Vieira – Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:12

Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é

Dois às 10
Hoje às 12:10
Mais

NOVELAS

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

Novelas
Ontem às 08:57

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

Novelas
12 set, 08:42

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

Novelas
13 set, 18:21

Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»

Novelas
Há 3h e 30min

Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»

Novelas
Hoje às 13:09

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

Novelas
Hoje às 08:50