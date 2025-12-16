Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

TVI Jornal - 16 de dezembro de 2025

Há 3h e 22min
TVI Jornal - 16 de dezembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Mais Vistos

Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega

V+ TVI
Ontem às 20:18
1

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Secret Story
Hoje às 11:27
2

Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 11:42
3

Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

Secret Story
15 nov, 10:19
4

Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

Dois às 10
Hoje às 11:23
5

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Secret Story
1 out, 09:29
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ana surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos durante entrevista: «Tenho uma pergunta para vocês»

Dois às 10
Hoje às 08:53

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 20:15

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Novelas
Hoje às 09:44

Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»

Dois às 10
Há 3h e 53min

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Secret Story
Ontem às 22:15

Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega

V+ TVI
Ontem às 20:18

TVI PLAYER

O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer

Secret Story
Há 2h e 7min

Secret Story 9 - Extra - 15 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Clarice e Jorge têm uma surpresa maléfica ao entrar em casa

A Protegida
Ontem às 23:10

Opinião de Francisco Monteiro torna-se viral na Internet: «Quando a Liliana faz o que faz no confessionário...»

Secret Story
Hoje às 00:22

Leandro recusa-se a comer o almoço servido por Liliana

Secret Story
Há 1h e 57min

Voz deixa recado a concorrente do Secret Story: «Não se estique»

Secret Story
Há 49 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos surpreendidos com a idade de Wanda Stuart

Dois às 10
Há 32 min

TVI - Em cima da hora - 16 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 20min

TVI Jornal - 16 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 22min

Adjunto da ex-ministra da Justiça confessa abusos em lágrimas. Diz que foram só duas crianças

Dois às 10
Há 3h e 41min

Perderam o bebé com seis semanas. Lidar com o luto de formas distintas levou ao fim da relação

Dois às 10
Hoje às 11:55

“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio

Dois às 10
Hoje às 11:50
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 09:01

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

Novelas
Hoje às 10:20

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Novelas
Há 1h e 0min

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Novelas
Há 1h e 17min

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Novelas
Há 1h e 17min

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Novelas
Hoje às 09:44